Вишнева настоянка зігріє вас у зимові місяці: рецепт, який захочуть вивідати куми

Ароматний напій можна приготувати зі свіжомороженої ягоди з магазину

На зимові свята, та й просто під час сімейної трапези, дорослі не проти поласувати смачними ароматними, алкогольними напоями. А ще було б краще, щоб міцненьке було домашнього приготування, а не покупне. Раніше ми ділилися рецептом виноградного вина, а тепер розповідаємо, як зробити вишневу настоянку на власній кухні.

Технологія домашньої настоянки дуже проста. Рецептом ароматного напою на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати вишневу настоянку вдома

Інгредієнти:

самогон 42% — 1 л

вишня без кісточок (або свіжоморожена з магазину) — 700 г

палички кориці — 1,5 г

цукор – 300 г

Приготування:

Поміщаємо вишню в банку, заливаємо самогоном, додаємо корицю, перемішуємо без фанатизму. Закриваємо банку і ставимо в темне місце за кімнатної температури терміном на один місяць. Через місяць проціджуємо через кілька шарів марлі. Додаємо цукор і ставимо на відстій на 10 днів. За цей час цукор сам розчиниться. Фільтруємо через ватяний диск — на виході виходить приблизно 1,65 літра 25% напою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом вина із груш без алкоголю. Для цього вам знадобиться всього три інгредієнти та трішки терпіння.