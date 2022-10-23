Вишнева настоянка зігріє вас у зимові місяці: рецепт, який захочуть вивідати куми
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ароматний напій можна приготувати зі свіжомороженої ягоди з магазину
На зимові свята, та й просто під час сімейної трапези, дорослі не проти поласувати смачними ароматними, алкогольними напоями. А ще було б краще, щоб міцненьке було домашнього приготування, а не покупне. Раніше ми ділилися рецептом виноградного вина, а тепер розповідаємо, як зробити вишневу настоянку на власній кухні.
Технологія домашньої настоянки дуже проста. Рецептом ароматного напою на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати вишневу настоянку вдома
Інгредієнти:
- самогон 42% — 1 л
- вишня без кісточок (або свіжоморожена з магазину) — 700 г
- палички кориці — 1,5 г
- цукор – 300 г
Приготування:
- Поміщаємо вишню в банку, заливаємо самогоном, додаємо корицю, перемішуємо без фанатизму. Закриваємо банку і ставимо в темне місце за кімнатної температури терміном на один місяць.
- Через місяць проціджуємо через кілька шарів марлі.
- Додаємо цукор і ставимо на відстій на 10 днів. За цей час цукор сам розчиниться.
- Фільтруємо через ватяний диск — на виході виходить приблизно 1,65 літра 25% напою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом вина із груш без алкоголю. Для цього вам знадобиться всього три інгредієнти та трішки терпіння.