Смачнющі цукерки "Трюфель", які не зашкодять фігурі: дуже простий рецепт
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Нутриціолог поділилася цікавим рецептом корисних солодощів
Якщо є бажання з’їсти щось солодке, але не хочеться додавати сантиметри на талії, то на допомогу прийдуть домашні солодощі. Замість мармеладу можна готувати смачне желе з обліпихи без цукру, а ще дуже просто зробити домашні цукерки. Ви можете додати лише натуральні та корисні інгредієнти.
Рецептом корисних цукерок а-ля "Трюфель" ділиться нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram. Пара таких штук на день не позначиться на вазі, тому цей десерт точно варто взяти на замітку. Готуються цукерки дуже просто, а виглядають не гірше за магазинні солодощі.
Як приготувати цукерки в домашніх умовах
Складові:
- фініки (не сухі, м’ясисті) – 200 г (якщо сухі – розмочити трохи у воді);
- лимонний сік – 1 год/л;
- кокосове масло, або вершкове масло м’яке (щоб добре перемішувалося) — 25 г;
- какао (темне, якісне) – 30 г + обваляти цукерки
- волоські горіхи -100 г
- мелений гострий перець – 1 ч. л. або більше/менше за смаком
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо горіхи в кавомолці чи м’ясорубці.
- З фініків виймаємо кістки та подрібнюємо блендером.
- З’єднуємо в глибокому посуді горіхи, фініки, лимонний сік, какао, олію, червоний перець і ретельно вимішуємо, щоб була однорідна консистенція.
- Забираємо в холодильник на 1-2 години, щоб трохи затверділа основа для цукерок.
- Відриваємо шматочок, ліпимо кулю (краще це робити в одноразових рукавичках).
- Обвалюємо в какао, викладаємо на тарілку.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом дивовижних батончиків "Баунті" лише з трьох інгредієнтів. А також ми писали, що додати в домашній майонез, щоб він був смачнішим.