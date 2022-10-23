Краще майонезу та магазинних соусів: два смачнющі рецепти намазок, які готуються за 5 хвилин
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Такі намазки дуже виручать, коли до будинку несподівано завітали гості
Якщо не бажаєте купувати в магазині різні соуси та намазки для тостів, то зробіть їх самі. Закуска підійде для сніданку або доповнить стіл, коли раптом прийшли гості. Соуси будуть не тільки смачними, а й менш шкідливими, ніж магазинні аналоги, адже ви додасте перевірені інгредієнти, як і у випадку з домашнім майонезом.
Простими рецептами намазок ділиться фудблог dribka.soli в Instagram. На приготування піде 5 хвилин. Пастоподібні намазки ідеально підійдуть для приготування канапе, бутербродів і тостів. Також можете просто занурити в соус шматочок хліба – смак вас приємно здивує
Як зробити смачні намазки на хліб за 5 хвилин
Рецепт намазки з авокадо:
- Взяти 150 г авокадо (наприклад, три дуже стиглі хааси), 75 г сиру фета, близько 40-50 мл 30-відсоткових вершків. Збити блендером до однорідності та потрібної текстури.
- Якщо авокадо досить м’яке і ви не пошкодували вершків, то на вигляд буде, як підтоплене морозиво.
Рецепт намазки із сиром:
- Взяти 100 г сиру фета та 100 мл вершків. Збиваємо кілька хвилин.
- Топимо 2-3 ст. ложки меду (якщо вже рідкий – пропускаємо цей крок), додаємо ложку лимонного соку та якусь гостру спецію, наприклад, пластівці чилі.
- Посипаємо підсушеними подрібненими горіхами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко приготувати піцу-п’ятихвилинку – ця закуска підійде на всі випадки життя. А також ми ділилися рецептом дуже смачного соусу до м’яса із найдоступніших продуктів.