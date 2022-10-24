Відмінний варіант на сніданок: рецепт пишних оладок з яблуками

Такий десерт припаде до смаку як дітям, так і дорослим.

Найпопулярніша страва, яку можна приготувати з яблук — це безперечно шарлотка, рецептом якої ми ділилися раніше, проте на цьому варіанти не закінчуються. Наприклад, можна приготувати пишні оладки з яблуками, які стануть чудовим варіантом для сніданку.

Як повідомляє ukr.media, таким рецептом користуються німецькі господарки. А готуються такі оладки швидко, без зайвої метушні та з простих та доступних продуктів.

Оладки з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

тісто:

80 г цукру

2 яйця

250 мл кефіру (або білого йогурту)

1 ч. л. соди

3 ст. л. рослинної олії

300 г борошна

дрібка солі

начинка:

2-3 яблука

20 г вершкового масла

1,5 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Для початку вимийте, очистьте і наріжте кубиками яблука. Після протушкуйте їх на розігрітій сковороді з олією близько 5 хвилин, потім посипте їх цукром і тушкуйте ще 5-8 хвилин. Після цього приготуйте тісто: до яєць додайте кефір, цукор, сіль і соду. Перемішайте все до однорідності. Всипте в тісто борошно і влийте олію. Знову добре перемішайте до однорідності. На розігріту сковороду з олією налийте трохи тіста, і коли воно злегка схопиться, зверху насипте начинку з яблук і потім залийте знову тестом. Смажте оладки з двох боків до золотистого кольору.

Раніше Телеграф ділився рецептом домашнього печива з одним незвичайним інгредієнтом. Для нього навіть не потрібні яйця. А також ми писали, як приготувати панкейки, щоб вони вийшли пишними та смачними. Ці американські оладки сподобаються всій родині.