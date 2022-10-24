Відмінний варіант на сніданок: рецепт пишних оладок з яблуками
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Такий десерт припаде до смаку як дітям, так і дорослим.
Найпопулярніша страва, яку можна приготувати з яблук — це безперечно шарлотка, рецептом якої ми ділилися раніше, проте на цьому варіанти не закінчуються. Наприклад, можна приготувати пишні оладки з яблуками, які стануть чудовим варіантом для сніданку.
Як повідомляє ukr.media, таким рецептом користуються німецькі господарки. А готуються такі оладки швидко, без зайвої метушні та з простих та доступних продуктів.
Оладки з яблуками: рецепт
Інгредієнти:
тісто:
- 80 г цукру
- 2 яйця
- 250 мл кефіру (або білого йогурту)
- 1 ч. л. соди
- 3 ст. л. рослинної олії
- 300 г борошна
- дрібка солі
начинка:
- 2-3 яблука
- 20 г вершкового масла
- 1,5 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Для початку вимийте, очистьте і наріжте кубиками яблука. Після протушкуйте їх на розігрітій сковороді з олією близько 5 хвилин, потім посипте їх цукром і тушкуйте ще 5-8 хвилин.
- Після цього приготуйте тісто: до яєць додайте кефір, цукор, сіль і соду. Перемішайте все до однорідності.
- Всипте в тісто борошно і влийте олію. Знову добре перемішайте до однорідності.
- На розігріту сковороду з олією налийте трохи тіста, і коли воно злегка схопиться, зверху насипте начинку з яблук і потім залийте знову тестом. Смажте оладки з двох боків до золотистого кольору.
Раніше Телеграф ділився рецептом домашнього печива з одним незвичайним інгредієнтом. Для нього навіть не потрібні яйця. А також ми писали, як приготувати панкейки, щоб вони вийшли пишними та смачними. Ці американські оладки сподобаються всій родині.