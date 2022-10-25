Незвичайна страва до Хелловіну: смачні ньоккі у вигляді гарбузів підкорять усіх (відео)

Час почати планувати меню до хелловінської вечірки

Свято Хелловін (Halloween) останніми роками яскраво відзначають у багатьох країнах, і Україна не є винятком. Фіксована дата Хелловіна — у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто вже замислюється над вбраннями та "страшним" манікюром, а також планує меню на святкову вечірку.

Відмінна страва на Хелловін — гарбузові ньоккі. Рецептом поділився кулінарний ютуб-канал "Інді сінді". Ці маленькі гарбузи не тільки дуже гарні, а й дуже смачні. Всі любителі гарбуза будуть у захваті, а ще цю страву можна їсти веганам. Така закуска здивує гостей на хелловінській вечірці.

Рецепт страви на Хелловін

Складові:

Запечений гарбуз – 100 г

Картопля варена — 100 г (краще варити в шкірці, так картопля зберігає більше крохмалю)

Борошно – 100 г

Сіль — 0,5-1 ч. л.

Часник – 3 зуб.

Спосіб приготування:

Змішайте в ємності запечений гарбуз і варену картоплю, сформувавши пюреподібну масу. Посоліть, всипте борошно. Тісто буде липким, тому коли працюєте з ним, робіть це на поверхні, присипаною мукою. В тісто додавати більше борошна не потрібно! Можна зробити більше і заморозити, це дуже класний напівфабрикат, щоб мати під рукою. Розкачати тісто і розділити на дві частини. Потім знову розкотіть і кожну половину поділіть на 16 шматків. Сформуйте кулі, а потім за допомогою ножа надайте форму гарбуза, як відео. Варіть, доки ньокки не спливуть. Обсмажте із часником на сковороді, не перевертаючи.

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