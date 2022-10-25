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Простий, швидкий і смачний перекус: рецепт лінивих хачапурі із зеленню

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хачапурі із зеленню — рецепт
Хачапурі із зеленню — рецепт

П’ять хвилин, прості та доступні інгредієнти – і страва готова.

Не знаєте, що приготувати на сніданок або як швидкий перекус? Як щодо грузинської кухні? Не думайте, не всі страви готуються довго та складно, адже є експрес-рецепти. Наприклад, всього за 10 хвилин можна приготувати смачний сирний хачапурі, або ж ліниві хачапурі із зеленню, про рецепт якого ми і розповімо далі.

Як повідомляє Ukr.Media, на приготування цієї страви йде приблизно 5-10 хвилин, проте результат перевершує всі очікування.

Ліниві хачапурі із зеленню: рецепт

Інгредієнти:

  • Кефір – 300 мл;
  • Пучок кропу та зеленої цибулі;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Твердий сир – 150 гр.;
  • Сіль, перець за смаком;
  • Сода — 0.5 ч. л.;
  • Борошно — 100 гр.

Спосіб приготування:

  1. Вбийте яйце в кефір, посоліть, поперчіть. Просійте борошно з содою, розмішайте, щоб не було грудочок.
  2. Наріжте дрібно зелень, натріть сир, додайте в суміш. Все перемішайте.
  3. Смажте ліниві хачапурі на сухій розігрітій сковороді під кришкою протягом 3-4 хвилин з одного боку і 2-3 — з іншого.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирно-картопляних коржів без дріжджів та розпушувача. А також ми писали, як без зайвого клопоту приготувати популярне печиво "Гусині лапки".

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#Рецепт #хачапурі