Простий, швидкий і смачний перекус: рецепт лінивих хачапурі із зеленню
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П’ять хвилин, прості та доступні інгредієнти – і страва готова.
Не знаєте, що приготувати на сніданок або як швидкий перекус? Як щодо грузинської кухні? Не думайте, не всі страви готуються довго та складно, адже є експрес-рецепти. Наприклад, всього за 10 хвилин можна приготувати смачний сирний хачапурі, або ж ліниві хачапурі із зеленню, про рецепт якого ми і розповімо далі.
Як повідомляє Ukr.Media, на приготування цієї страви йде приблизно 5-10 хвилин, проте результат перевершує всі очікування.
Ліниві хачапурі із зеленню: рецепт
Інгредієнти:
- Кефір – 300 мл;
- Пучок кропу та зеленої цибулі;
- Яйце – 1 шт.;
- Твердий сир – 150 гр.;
- Сіль, перець за смаком;
- Сода — 0.5 ч. л.;
- Борошно — 100 гр.
Спосіб приготування:
- Вбийте яйце в кефір, посоліть, поперчіть. Просійте борошно з содою, розмішайте, щоб не було грудочок.
- Наріжте дрібно зелень, натріть сир, додайте в суміш. Все перемішайте.
- Смажте ліниві хачапурі на сухій розігрітій сковороді під кришкою протягом 3-4 хвилин з одного боку і 2-3 — з іншого.
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