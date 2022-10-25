Простий, швидкий і смачний перекус: рецепт лінивих хачапурі із зеленню

П’ять хвилин, прості та доступні інгредієнти – і страва готова.

Не знаєте, що приготувати на сніданок або як швидкий перекус? Як щодо грузинської кухні? Не думайте, не всі страви готуються довго та складно, адже є експрес-рецепти. Наприклад, всього за 10 хвилин можна приготувати смачний сирний хачапурі, або ж ліниві хачапурі із зеленню, про рецепт якого ми і розповімо далі.

Як повідомляє Ukr.Media, на приготування цієї страви йде приблизно 5-10 хвилин, проте результат перевершує всі очікування.

Ліниві хачапурі із зеленню: рецепт

Інгредієнти:

Кефір – 300 мл;

Пучок кропу та зеленої цибулі;

Яйце – 1 шт.;

Твердий сир – 150 гр.;

Сіль, перець за смаком;

Сода — 0.5 ч. л.;

Борошно — 100 гр.

Спосіб приготування:

Вбийте яйце в кефір, посоліть, поперчіть. Просійте борошно з содою, розмішайте, щоб не було грудочок. Наріжте дрібно зелень, натріть сир, додайте в суміш. Все перемішайте. Смажте ліниві хачапурі на сухій розігрітій сковороді під кришкою протягом 3-4 хвилин з одного боку і 2-3 — з іншого.

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