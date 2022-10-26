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Печиво "Відьмині пальчики" до Хелловіну: ефектна страва готується суперпросто

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Таке печиво прикрасить святкову вечірку. Фото: instagram/alena.lishafai Новина оновлена 26 жовтня 2022, 14:42
Таке печиво прикрасить святкову вечірку. Фото: instagram/alena.lishafai. Фото https://www.instagram.com/alena.lishafai/

Випічка виглядає жахливо, але на смак дуже гарна

Скоро весь світ відзначатиме "найстрашніше свято" – Хелловін, який святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цього дня багато хто влаштовує вечірки та готує незвичайні страви. Головний акцент – на декор.

Ідеально доповнить хелловінський стіл печиво "Відьмині пальчики". Презентація виходить досить реалістичною, а ось смак вас приємно здивує. Рецептом десерту на Хелловін поділилася фудблогерка Альона Лішафай в Instagram.

Рецепт печива на Хелловін

Складові:

  • Вершкове масло – 200 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Борошно – 350 г
  • Цукрова пудра – 1 с. Т.
  • Червоний джем
  • Цілі мигдальні горіхи – 100 г

Спосіб приготування:

  1. М’яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. Додати яйце та ванільний цукор і продовжувати збивати кілька хвилин. Додати борошно з розпушувачем та сіллю. Тісто трохи вимішати і залишити на 30 хвилин в холодильнику.
  2. Духовку нагріти до 160 градусів. З тіста сформувати пальці з фалангами, зробити насічки на фалангах, а на кінчиках вдавити мигдаль, роблячи нігті. Пекти 20-25 хвилин.
  3. Потім зняти з пальця ніготь, на місце нігтя покласти трохи джему і повернути ніготь на місце, трохи притиснувши.

Також "Телеграф" ділився рецептом ще однієї ефектної страви на вечірку до Хелловіна. Смачні ньокки у вигляді гарбуза підкорять ваших гостей. Цю закуску можна їсти навіть вегетаріанцям.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Хеллоуїн