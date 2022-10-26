Печиво "Відьмині пальчики" до Хелловіну: ефектна страва готується суперпросто

Випічка виглядає жахливо, але на смак дуже гарна

Скоро весь світ відзначатиме "найстрашніше свято" – Хелловін, який святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цього дня багато хто влаштовує вечірки та готує незвичайні страви. Головний акцент – на декор.

Ідеально доповнить хелловінський стіл печиво "Відьмині пальчики". Презентація виходить досить реалістичною, а ось смак вас приємно здивує. Рецептом десерту на Хелловін поділилася фудблогерка Альона Лішафай в Instagram.

Рецепт печива на Хелловін

Складові:

Вершкове масло – 200 г

Яйце — 1 шт.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Борошно – 350 г

Цукрова пудра – 1 с. Т.

Червоний джем

Цілі мигдальні горіхи – 100 г

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. Додати яйце та ванільний цукор і продовжувати збивати кілька хвилин. Додати борошно з розпушувачем та сіллю. Тісто трохи вимішати і залишити на 30 хвилин в холодильнику. Духовку нагріти до 160 градусів. З тіста сформувати пальці з фалангами, зробити насічки на фалангах, а на кінчиках вдавити мигдаль, роблячи нігті. Пекти 20-25 хвилин. Потім зняти з пальця ніготь, на місце нігтя покласти трохи джему і повернути ніготь на місце, трохи притиснувши.

Також "Телеграф" ділився рецептом ще однієї ефектної страви на вечірку до Хелловіна. Смачні ньокки у вигляді гарбуза підкорять ваших гостей. Цю закуску можна їсти навіть вегетаріанцям.