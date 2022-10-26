Рецепт ароматної та вологої сирної запіканки з гарбузом: готується дуже просто

Ця запіканка – істинно осіння страва, її аромат з нотками кориці просто збиває з ніг

Гарбуз – король осені, інгредієнт багатьох страв. З цього овоча можна не лише приготувати традиційну гарбузову кашу, а й зробити ніжний пиріг із гарбузом. Не менш хороша ідея – додати гарбуз у сирну запіканку.

Рецептом сирно-гарбузової запіканки поділилася українська шеф-кухарка Валентина Саєнко у Instagram. Ця чудова запіканка підніме настрій як своїм смаком, так і кольором. Вона досить щільна, волога, з легкою ноткою кориці та насиченим смаком гарбуза й сиру.

Складові:

Сир не жирний – 500 г

Цукор – 80 г

Яйця – 2 шт.

Крохмаль – 20 г

Ваніль

Родзинки або журавлина — 50 г

Для гарбузового прошарку:

Гарбузове пюре – 250 г

Яйце — 1 шт.

Цукор – 50 г

Крохмаль кукурудзяний – 20 г

Для глазурі:

Шоколад чорний – 100 г

Вершки – 30 г

Масло вершкове – 50 г

Спосіб приготування:⠀

Гарбуз запікаємо, посипавши трохи спеціями (кориця, імбир, гвоздика) до м’якості. Перебиваємо блендером. Сир змішуємо з цукром (80 г), 2 яйцями та ванільним цукром. Перебиваємо блендером. Додаємо крохмаль і журавлину. Перемішуємо. Гарбузове пюре змішуємо з яйцем і цукром. Додаємо крохмаль і знову змішуємо до однорідності. У форму з пергаментом викладаємо частинами сирну масу та гарбузову, почергово й хаотично. Насамкінець можна трохи перемішати все ложкою. Запікаємо при 180 градусах приблизно годину. Серединка не повинна сильно тремтіти. Дістаємо і нехай охолоне у формі. Бажано відправити на ніч у холодильник для стабілізації. Для глазурі топимо шоколад на водяній бані. Додаємо вершки та масло. Покриваємо запіканку. Глазур застигне і можна куштувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати найсолодший і найсмачніший гарбуз, є низка важливих нюансів. А також ми писали, як приготувати смачний гарбузовий кекс.