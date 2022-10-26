Рецепт ароматної та вологої сирної запіканки з гарбузом: готується дуже просто
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Ця запіканка – істинно осіння страва, її аромат з нотками кориці просто збиває з ніг
Гарбуз – король осені, інгредієнт багатьох страв. З цього овоча можна не лише приготувати традиційну гарбузову кашу, а й зробити ніжний пиріг із гарбузом. Не менш хороша ідея – додати гарбуз у сирну запіканку.
Рецептом сирно-гарбузової запіканки поділилася українська шеф-кухарка Валентина Саєнко у Instagram. Ця чудова запіканка підніме настрій як своїм смаком, так і кольором. Вона досить щільна, волога, з легкою ноткою кориці та насиченим смаком гарбуза й сиру.
Складові:
- Сир не жирний – 500 г
- Цукор – 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Крохмаль – 20 г
- Ваніль
- Родзинки або журавлина — 50 г
Для гарбузового прошарку:
- Гарбузове пюре – 250 г
- Яйце — 1 шт.
- Цукор – 50 г
- Крохмаль кукурудзяний – 20 г
Для глазурі:
- Шоколад чорний – 100 г
- Вершки – 30 г
- Масло вершкове – 50 г
Спосіб приготування:⠀
- Гарбуз запікаємо, посипавши трохи спеціями (кориця, імбир, гвоздика) до м’якості. Перебиваємо блендером.
- Сир змішуємо з цукром (80 г), 2 яйцями та ванільним цукром. Перебиваємо блендером. Додаємо крохмаль і журавлину. Перемішуємо.
- Гарбузове пюре змішуємо з яйцем і цукром. Додаємо крохмаль і знову змішуємо до однорідності.
- У форму з пергаментом викладаємо частинами сирну масу та гарбузову, почергово й хаотично. Насамкінець можна трохи перемішати все ложкою. Запікаємо при 180 градусах приблизно годину. Серединка не повинна сильно тремтіти. Дістаємо і нехай охолоне у формі. Бажано відправити на ніч у холодильник для стабілізації.
- Для глазурі топимо шоколад на водяній бані. Додаємо вершки та масло. Покриваємо запіканку. Глазур застигне і можна куштувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати найсолодший і найсмачніший гарбуз, є низка важливих нюансів. А також ми писали, як приготувати смачний гарбузовий кекс.