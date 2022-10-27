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Оригінальна закуска на Хелловін у вигляді мумій підкорить усіх: суперпростий рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Симпатичні та смачні мумії Новина оновлена 27 жовтня 2022, 15:48
Симпатичні та смачні мумії. Фото kartinkin.net

Ця закуска відмінно впишеться в хелловінське меню, та й приємно здивує смаком

Незабаром настане найжахливіша ніч року – Хелловін, який святкують у всьому світі з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто влаштовує цього вечора вечірки або затишні посиденьки з друзями. Головне завдання – продумати меню. Важливо, щоби страви відповідали тематиці свята.

У якості десерту можна зробити печиво "Пальці відьми", а ось на закуску підійдуть сосиски в тесті у вигляді мумій. Вони виходять симпатичними та смачними. Рецепт неймовірно простий, але не забудьте підключити фантазію.

Що приготувати на Хелловін

Інгредієнти на 10 мумій із листкового тіста:

  • 550 г свіжого листкового тіста
  • 10 сосисок
  • Кетчуп
  • Майонез

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Розкотіть свіже листкове тісто на робочій поверхні та змастіть його кетчупом.
  3. Розріжте листкове тісто на смужки завширшки близько 1 см для виготовлення невеликих пов’язок для мумій.
  4. Оберніть смужки листкового тіста навколо сосисок і залиште невеликий зазор для очей.
  5. Покладіть обгорнуті сосиски на лист пергаменту на деку і запікайте протягом 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотисто-коричневими.
  6. Після того, як обгорнуті сосиски охолонуть, можна за допомогою кондитерського мішка з майонезом зробити вічка для мумії.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом, який ідеально підійде для хелловінської вечірки — гарбузові ньоккі. Ці маленькі гарбузи не тільки дуже гарні, а й дуже смачні. Всі любителі гарбуза будуть у захваті, а ще цю страву можна їсти веганам.

Теги:
#Рецепт #Хеллоуїн