Оригінальна закуска на Хелловін у вигляді мумій підкорить усіх: суперпростий рецепт

Ця закуска відмінно впишеться в хелловінське меню, та й приємно здивує смаком

Незабаром настане найжахливіша ніч року – Хелловін, який святкують у всьому світі з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто влаштовує цього вечора вечірки або затишні посиденьки з друзями. Головне завдання – продумати меню. Важливо, щоби страви відповідали тематиці свята.

У якості десерту можна зробити печиво "Пальці відьми", а ось на закуску підійдуть сосиски в тесті у вигляді мумій. Вони виходять симпатичними та смачними. Рецепт неймовірно простий, але не забудьте підключити фантазію.

Що приготувати на Хелловін

Інгредієнти на 10 мумій із листкового тіста:

550 г свіжого листкового тіста

10 сосисок

Кетчуп

Майонез

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розкотіть свіже листкове тісто на робочій поверхні та змастіть його кетчупом. Розріжте листкове тісто на смужки завширшки близько 1 см для виготовлення невеликих пов’язок для мумій. Оберніть смужки листкового тіста навколо сосисок і залиште невеликий зазор для очей. Покладіть обгорнуті сосиски на лист пергаменту на деку і запікайте протягом 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотисто-коричневими. Після того, як обгорнуті сосиски охолонуть, можна за допомогою кондитерського мішка з майонезом зробити вічка для мумії.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом, який ідеально підійде для хелловінської вечірки — гарбузові ньоккі. Ці маленькі гарбузи не тільки дуже гарні, а й дуже смачні. Всі любителі гарбуза будуть у захваті, а ще цю страву можна їсти веганам.