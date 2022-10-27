Оригінальна закуска на Хелловін у вигляді мумій підкорить усіх: суперпростий рецепт
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Ця закуска відмінно впишеться в хелловінське меню, та й приємно здивує смаком
Незабаром настане найжахливіша ніч року – Хелловін, який святкують у всьому світі з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто влаштовує цього вечора вечірки або затишні посиденьки з друзями. Головне завдання – продумати меню. Важливо, щоби страви відповідали тематиці свята.
У якості десерту можна зробити печиво "Пальці відьми", а ось на закуску підійдуть сосиски в тесті у вигляді мумій. Вони виходять симпатичними та смачними. Рецепт неймовірно простий, але не забудьте підключити фантазію.
Що приготувати на Хелловін
Інгредієнти на 10 мумій із листкового тіста:
- 550 г свіжого листкового тіста
- 10 сосисок
- Кетчуп
- Майонез
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розкотіть свіже листкове тісто на робочій поверхні та змастіть його кетчупом.
- Розріжте листкове тісто на смужки завширшки близько 1 см для виготовлення невеликих пов’язок для мумій.
- Оберніть смужки листкового тіста навколо сосисок і залиште невеликий зазор для очей.
- Покладіть обгорнуті сосиски на лист пергаменту на деку і запікайте протягом 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотисто-коричневими.
- Після того, як обгорнуті сосиски охолонуть, можна за допомогою кондитерського мішка з майонезом зробити вічка для мумії.
Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом, який ідеально підійде для хелловінської вечірки — гарбузові ньоккі. Ці маленькі гарбузи не тільки дуже гарні, а й дуже смачні. Всі любителі гарбуза будуть у захваті, а ще цю страву можна їсти веганам.