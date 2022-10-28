Смачні зубасті монстри на Хелловін: цю закуску дуже легко приготувати

Хелловінська їжа має бути смачною, але виглядати відповідно до тематики свята

Настає найстрашніша ніч року – свято Хелловін, яке відзначають по всьому світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Увечері можна влаштувати костюмовану вечірку або затишні посиденьки з друзями. Головне, приготувати щось смачненьке.

Хелловінські страви мають бути насамперед ефектними. Не важко приготувати солодку закуску "Яблука-монстри". Рецепт цієї страви на Хелловін дуже простий. Такі солодощі підійдуть і для дитячих заходів на честь свята.

Що приготувати на Хелловін

Складові:

3 зелені яблука

1 лимон

Арахісове масло

1 пачка несолоного арахісу

12 зефірок

Шоколадна паста

Спосіб приготування:

Промийте та висушіть яблука. Тепер видаліть плодоніжку й серцевину яблука, що можна зробити за допомогою ножа. Розріжте яблука на четвертинки та зробіть великий надріз на шкірці збоку. Це буде використовуватися пізніше як рот на яблуках-монстрах. Рясно змастіть великий надріз арахісовим маслом, а потім вдавіть арахіс, щоб вийшли зуби монстра. Натріть поріз невеликою кількістю лимонного соку, щоб фрукт довше залишався свіжим. Нанесіть на зефір шоколадну пасту, щоб вийшли великі зіниці. Тепер за допомогою зубочистки помістіть зефірні очі в середину яблучних часточок. Якщо ви маєте трохи вільного часу, то можете покрити яблука-монстри розтопленим шоколадом. Розламайте пару шматочків чорного шоколаду і покладіть їх у маленьку миску. Поставте її на каструлю з гарячою водою і обережно перемішайте, доки шоколад не розтане. Після того, як шоколад розтанув, потрібно залишити його на кілька хвилин, щоб охолонув. Також можете використовувати його, щоб акуратно намалювати зіниці на очах.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими смачними та простими у виконанні стравами на Хелловін — вегетаріанськими ньокками у вигляді симпатичних гарбузів і дивовижним печивом "Пальці відьми". А також ми писали, як зробити з сосисок і тіста незвичайну закуску – мумії.