Надзвичайно смачні гарбузові сирники, що пальчики оближеш: простий рецепт від Лізи Глінської (відео)

Сирники — мабуть, одна з найулюбленіших українцями страв

Шукаєте, що приготувати з сиру та гарбуза? Приготуйте ці сирники, вони неймовірно смачні! Про те, як приготувати сирники, щоб вони не розвалювалися, ми розповідали раніше.

Рецептом смачних сирників із гарбуза поділилася переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф", український кулінар Єлизавета Глінська.

Як приготувати гарбузові сирники

Інгредієнти:

400 г сиру

150 г гарбуза

30 г цукру (1.2 ст.л.)

40 г борошна (2 ст.л. без гірки)

50 г яйця (1 шт.)

цедра апельсина

кориця (за бажанням)

сіль

борошно для обвалки

олія для смаження

Приготування:

Натираємо гарбуз та цедру апельсина на тертці, додаємо корицю. Залишаємо. Перетираємо сир, додаємо цукор, борошно, сіль. Додаємо гарбуз. Перемішуємо. Формуємо сирники, обвалюємо їх у борошні, обсмажуємо на олії. Викладаємо на паперові серветки. Готово!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної запіканки з гарбузом. Ця чудова запіканка підніме настрій як своїм смаком, так і кольором.