Тістечко "Очі вампіра": рецепт смачного десерту, що "лякає" на Хелловін-2022
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Страви в цей день мають виглядати жахливо
Свято Хелловін (англ. Halloween) останніми роками яскраво відзначають у багатьох країнах, і Україна не є винятком. Фіксована дата Хелловіну — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто вже замислюється над тематичним меню на святкову вечірку.
Згідно з віруваннями кельтів, саме 1 листопада відкривається перехід між світами живих і мертвих. Цього дня все має підтримувати містичну атмосферу, навіть їжа — безумовно, необхідний "кривавий" бенкет. Пропонуємо приготувати на Хелловін тістечко під зловісною назвою "Очі вампіра".
Як приготувати тістечко "Очі вампіра"
Інгредієнти:
- 300 г печива
- 1 банка згущеного молока
- 2 ст.л. какао
- 200 г олії
Для прикраси та глазурі:
- цукрова пудра
- сік журавлини
- фундук у чорному шоколаді
- сік 1 лимона
Приготування:
- Печиво пересипаємо в пакет і прокочуємо качалкою до стану крихти.
- Згущене молоко змішуємо з розм’якшеним маслом.
- Додаємо какао та замішуємо тісто.
- Формуємо кульки з тіста та ховаємо в холодильник.
- Готуємо глазур: для білої змішуємо лимонний сік та цукрову пудру. Невелику частину відкладаємо в інший посуд. Щоб зробити червону глазур, додаємо туди журавлинний сік.
- Отриманою білою глазур’ю покриваємо тістечка, після застигання кондитерським шприцом наносимо червоні "судинки", в центр ока кладемо горішок.
Раніше "Телеграф" ділився й іншими смачними та простими у виконанні стравами на Хелловін-2022 – вегетаріанськими ньокками у вигляді симпатичних гарбузів та дивовижним печивом "Пальці відьми". А також ми писали, як зробити з сосисок та тіста незвичайну закуску – мумії.