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Тістечко "Очі вампіра": рецепт смачного десерту, що "лякає" на Хелловін-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тістечко Очі вампіра — як приготувати Новина оновлена 29 жовтня 2022, 14:10
Тістечко Очі вампіра — як приготувати. Фото fotopovar.blogspot.com

Страви в цей день мають виглядати жахливо

Свято Хелловін (англ. Halloween) останніми роками яскраво відзначають у багатьох країнах, і Україна не є винятком. Фіксована дата Хелловіну — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто вже замислюється над тематичним меню на святкову вечірку.

Згідно з віруваннями кельтів, саме 1 листопада відкривається перехід між світами живих і мертвих. Цього дня все має підтримувати містичну атмосферу, навіть їжа — безумовно, необхідний "кривавий" бенкет. Пропонуємо приготувати на Хелловін тістечко під зловісною назвою "Очі вампіра".

Як приготувати тістечко "Очі вампіра"

Інгредієнти:

  • 300 г печива
  • 1 банка згущеного молока
  • 2 ст.л. какао
  • 200 г олії

Для прикраси та глазурі:

  • цукрова пудра
  • сік журавлини
  • фундук у чорному шоколаді
  • сік 1 лимона

Приготування:

  1. Печиво пересипаємо в пакет і прокочуємо качалкою до стану крихти.
  2. Згущене молоко змішуємо з розм’якшеним маслом.
  3. Додаємо какао та замішуємо тісто.
  4. Формуємо кульки з тіста та ховаємо в холодильник.
  5. Готуємо глазур: для білої змішуємо лимонний сік та цукрову пудру. Невелику частину відкладаємо в інший посуд. Щоб зробити червону глазур, додаємо туди журавлинний сік.
  6. Отриманою білою глазур’ю покриваємо тістечка, після застигання кондитерським шприцом наносимо червоні "судинки", в центр ока кладемо горішок.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими смачними та простими у виконанні стравами на Хелловін-2022 – вегетаріанськими ньокками у вигляді симпатичних гарбузів та дивовижним печивом "Пальці відьми". А також ми писали, як зробити з сосисок та тіста незвичайну закуску – мумії.

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#Рецепти #Хеллоуїн