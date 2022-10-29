Тістечко "Очі вампіра": рецепт смачного десерту, що "лякає" на Хелловін-2022

Страви в цей день мають виглядати жахливо

Свято Хелловін (англ. Halloween) останніми роками яскраво відзначають у багатьох країнах, і Україна не є винятком. Фіксована дата Хелловіну — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто вже замислюється над тематичним меню на святкову вечірку.

Згідно з віруваннями кельтів, саме 1 листопада відкривається перехід між світами живих і мертвих. Цього дня все має підтримувати містичну атмосферу, навіть їжа — безумовно, необхідний "кривавий" бенкет. Пропонуємо приготувати на Хелловін тістечко під зловісною назвою "Очі вампіра".

Як приготувати тістечко "Очі вампіра"

Інгредієнти:

300 г печива

1 банка згущеного молока

2 ст.л. какао

200 г олії

Для прикраси та глазурі:

цукрова пудра

сік журавлини

фундук у чорному шоколаді

сік 1 лимона

Приготування:

Печиво пересипаємо в пакет і прокочуємо качалкою до стану крихти. Згущене молоко змішуємо з розм’якшеним маслом. Додаємо какао та замішуємо тісто. Формуємо кульки з тіста та ховаємо в холодильник. Готуємо глазур: для білої змішуємо лимонний сік та цукрову пудру. Невелику частину відкладаємо в інший посуд. Щоб зробити червону глазур, додаємо туди журавлинний сік. Отриманою білою глазур’ю покриваємо тістечка, після застигання кондитерським шприцом наносимо червоні "судинки", в центр ока кладемо горішок.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими смачними та простими у виконанні стравами на Хелловін-2022 – вегетаріанськими ньокками у вигляді симпатичних гарбузів та дивовижним печивом "Пальці відьми". А також ми писали, як зробити з сосисок та тіста незвичайну закуску – мумії.