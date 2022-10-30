Всього три інгредієнти і запашна паляниця готова! Рецепт хліба без замісу тіста (відео)

Лише три інгредієнти і мінімум дріжджів

Ця українська випічка дуже проста в приготуванні. Паляницю можна приготувати і на кефірі, і на воді. Також випічка може бути солодкою, якою насолоджуються з ароматним чаєм чи кавою.

Завжди можна порадувати себе свіжовипеченою паляницею, маючи під рукою лише три інгредієнти і мінімум дріжджів. Таким рецептом поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як спекти паляницю без замісу тіста

Інгредієнти:

500 г борошна

340 мл води кімнатної температури

1/4 ч.л. сухих дріжджів

8 г солі

Приготування:

У воді кімнатної температури розмішуємо дріжджі, сіль, з‘єднуємо з просіяним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. Якщо тісто липне, це нормально. Так робимо декілька раз защіпуючи краї. Перевертаємо, поверхня майбутньої паляниці має натягнутися як булька. Перекладаємо тісто в миску, застелену рушником і присипану борошном. Залишаємо на 1-2 години. Розігріваємо духовку разом із деко до 230-250 градусів протягом 30 хв. Деко має бути розпечене. На дно духовки кладемо форму, в яку треба налити кружку кип‘ятку, це для хрумкої скоринки. Перевертаємо на пергамент тісто, робимо надріз, один чи декілька, і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко. Випікаємо на рівні нижче середнього, але не на найнижчому — 30 хв з водою, потім воду забираємо і печемо ще 5-7 хв. Якщо в гусятниці: духовку розігріваємо з гусятницею, перекладаємо пергамент з хлібом, кладемо всередину 2 кубики льоду, щоб створити парову баню, накриваємо і печемо 30 хв з кришкою, кришку обережно знімаємо і печемо ще 10 хв без неї. Після випікання даємо хлібу повністю охолонути.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, аніж сам смак.