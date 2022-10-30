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Всього три інгредієнти і запашна паляниця готова! Рецепт хліба без замісу тіста (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська паляниця виходить неймовірно пишною Новина оновлена 30 жовтня 2022, 14:59
Українська паляниця виходить неймовірно пишною. Фото today.ua

Лише три інгредієнти і мінімум дріжджів

Ця українська випічка дуже проста в приготуванні. Паляницю можна приготувати і на кефірі, і на воді. Також випічка може бути солодкою, якою насолоджуються з ароматним чаєм чи кавою.

Завжди можна порадувати себе свіжовипеченою паляницею, маючи під рукою лише три інгредієнти і мінімум дріжджів. Таким рецептом поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як спекти паляницю без замісу тіста

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 340 мл води кімнатної температури
  • 1/4 ч.л. сухих дріжджів
  • 8 г солі

Приготування:

  1. У воді кімнатної температури розмішуємо дріжджі, сіль, з‘єднуємо з просіяним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин.
  2. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. Якщо тісто липне, це нормально. Так робимо декілька раз защіпуючи краї. Перевертаємо, поверхня майбутньої паляниці має натягнутися як булька.
  3. Перекладаємо тісто в миску, застелену рушником і присипану борошном. Залишаємо на 1-2 години.
  4. Розігріваємо духовку разом із деко до 230-250 градусів протягом 30 хв. Деко має бути розпечене.
  5. На дно духовки кладемо форму, в яку треба налити кружку кип‘ятку, це для хрумкої скоринки.
  6. Перевертаємо на пергамент тісто, робимо надріз, один чи декілька, і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко.
  7. Випікаємо на рівні нижче середнього, але не на найнижчому — 30 хв з водою, потім воду забираємо і печемо ще 5-7 хв.
  8. Якщо в гусятниці: духовку розігріваємо з гусятницею, перекладаємо пергамент з хлібом, кладемо всередину 2 кубики льоду, щоб створити парову баню, накриваємо і печемо 30 хв з кришкою, кришку обережно знімаємо і печемо ще 10 хв без неї.
  9. Після випікання даємо хлібу повністю охолонути.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, аніж сам смак.

Теги:
#Хліб #Рецепти #Випічка