Напій у стилі Хелловіну: як легко приготувати фруктовий пунш "Рука привида" (фото)
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У такий "кривавий" пунш можна додати алкоголь, так і зробити напій без "градуса"
Вже скоро, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, країни відзначатимуть найстрашніше свято року – Хелловін. На святкових вечірках головне продумати меню: це мають бути ефектні для подачі страви та напої.
Ви можете приготувати цей безалкогольний пунш на Хелловін в найкоротші терміни, використовуючи смачні фруктові соки. Так звана рука примари, зроблена з замороженого фруктового соку, надасть напою незвичайного моторошного вигляду. Рецепт пуншу досить простий.
Рецепт напою "Рука примари" на Хелловін
Складові:
- 1 л апельсинового соку
- 1 л соку манго
- 1 лимон
- 750 мл мінеральної води
- 5 апельсинів
- Фруктові соки червоного кольору (вишневий сік або червоний апельсиновий сік)
- Одноразові рукавички, безпечні для харчових продуктів
Спосіб приготування:
- Зробіть "руку привида". Наповніть одноразову рукавичку фруктовим соком червоного кольору, щільно зав’яжіть її гумкою і покладіть в морозильну камеру на кілька годин, доки вона повністю не замерзне. Зверніть увагу, що солодким напоям, таким як фруктові соки, знадобиться більше часу для замерзання, ніж воді.
- Натріть цедру одного лимона та двох апельсинів. Вижміть сік із тертих фруктів і візьміть ще два апельсини і теж вичавте їх. Останній апельсин наріжте смужками.
- Помістіть сік апельсина і манго, свіжий фруктовий сік і цедру в миску і залиште в холодильнику охолоджуватися приблизно на 2 години.
- Перед подачею пуншу на Хелловін додайте мінеральну воду і прикрасьте напій часточками апельсина та листям м’яти.
- Дістаньте замерзлу рукавичку з морозильної камери та обережно розріжте. Додайте до пуншу заморожену "руку привида" замість кубиків льоду.
Раніше "Телеграф" ділився рецептами страв на Хелловін. Спробуйте приготувати закуску з тіста і сосисок у вигляді мумій або зробити креативні тістечка "Очі вампіра".