Напій у стилі Хелловіну: як легко приготувати фруктовий пунш "Рука привида" (фото)

У такий "кривавий" пунш можна додати алкоголь, так і зробити напій без "градуса"

Вже скоро, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, країни відзначатимуть найстрашніше свято року – Хелловін. На святкових вечірках головне продумати меню: це мають бути ефектні для подачі страви та напої.

Ви можете приготувати цей безалкогольний пунш на Хелловін в найкоротші терміни, використовуючи смачні фруктові соки. Так звана рука примари, зроблена з замороженого фруктового соку, надасть напою незвичайного моторошного вигляду. Рецепт пуншу досить простий.

Рецепт напою "Рука примари" на Хелловін

Складові:

1 л апельсинового соку

1 л соку манго

1 лимон

750 мл мінеральної води

5 апельсинів

Фруктові соки червоного кольору (вишневий сік або червоний апельсиновий сік)

Одноразові рукавички, безпечні для харчових продуктів

Спосіб приготування:

Зробіть "руку привида". Наповніть одноразову рукавичку фруктовим соком червоного кольору, щільно зав’яжіть її гумкою і покладіть в морозильну камеру на кілька годин, доки вона повністю не замерзне. Зверніть увагу, що солодким напоям, таким як фруктові соки, знадобиться більше часу для замерзання, ніж воді. Натріть цедру одного лимона та двох апельсинів. Вижміть сік із тертих фруктів і візьміть ще два апельсини і теж вичавте їх. Останній апельсин наріжте смужками. Помістіть сік апельсина і манго, свіжий фруктовий сік і цедру в миску і залиште в холодильнику охолоджуватися приблизно на 2 години. Перед подачею пуншу на Хелловін додайте мінеральну воду і прикрасьте напій часточками апельсина та листям м’яти. Дістаньте замерзлу рукавичку з морозильної камери та обережно розріжте. Додайте до пуншу заморожену "руку привида" замість кубиків льоду.

Ефектний коктейль на Хелловін

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