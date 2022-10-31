Дуже проста і ефектна закуска на Хелловін із яєць: виглядають огидно, але на смак чудові

Такі яйця з "кров’ю" чудово впишуться у святкове меню на Хелловін

Ще є трохи часу підготуватися до святкування Хелловіна, який відзначають у всьому світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Найважливіша частина будь-якої вечірки на честь цього свята, звичайно, страви. Вони мають виглядати огидно, тому до презентації потрібно підходити креативно.

Пропонуємо вам рецепт незвичайної закуски на Хелловін, дуже простий у приготуванні. Такі яйця з начинкою а-ля кров’ю і нутрощами можуть здатися неїстівними, але насправді приємно здивують смаком.

Складові:

12 яєць

червоний, помаранчевий, зелений або чорний харчовий барвник або їхня суміш

1-4 столові ложки оцту

3 столові ложки майонезу

1 маленький червоний перець, дрібно нарізаний

кілька гілочок естрагону, дрібно нарізаних (за бажанням)

паприка для посипання

Спосіб приготування:

Покладіть яйця в каструлю і додайте достатньо води, щоб покрити їх на 2 см. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою, вимкніть вогонь і залиште на 12 хвилин. Злити, повністю остудити в холодній воді, потім знову злити. Покладіть різні харчові барвники в окремі миски або контейнери, призначені для яєць, використовуючи 1 чайну ложку харчового барвника на миску, 700 мл води і 1 столову ложку оцту. Акуратно постукайте по яйцю ложкою або ножем, щоб розбити шкаралупу, не видаляючи її. Розкладіть яйця, що тріснули, по мисках з харчовими барвниками, зануріть їх в рідину і залиште просочитися мінімум на 3 години, а краще на ніч. Якщо ви не можете занурити їх повністю, перевертайте яйця щогодини, щоб вони фарбувалися рівномірно. Злийте воду, промийте та очистіть яйця, потім розріжте їх навпіл і викладіть жовтки в миску. Змішайте майонез із нарізаним перцем та естрагоном. Викладіть жовткову суміш назад у білки, потім посипте перцем та паприкою.

Яйця з начинкою на Хелловін

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