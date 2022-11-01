"Їжа богів": рецепт соковитих та ароматних голубців у духовці у томатно-сметанному соусі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва виходить дуже смачна, соковита і ароматна.
Домашні голубці — це справжня "їжа богів", з якою кожен знайомий ще з дитинства. Варто зазначити, що ця страва, як і борщ, не має одного єдиного рецепта, і голубці можна готувати максимально різні — класичні з рисом, з гречкою або ліниві, рецептом яких ми ділилися раніше.
Однак сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом класичних голубців із рисом та м’ясом, які готуються у духовці під томатно-зметанним соусом. Варто відзначити, що рис у таких голубцях не перетворюється на кашу, а самі голубці дуже соковиті та ароматні.
Голубці в духовці у томатно-сметанному соусі
Інгредієнти:
- 250 г яловичого фаршу
- 250 г свинячого фаршу
- 1 капуста
- 200 г моркви
- 2 цибулі
- 500 мл пасерованих томатів
- 200 г сметани
- 100 г рису
- сіль за смаком
- перець за смаком
Спосіб приготування:
- Промийте сирий рис холодною водою і залийте його окропом. Варити його не треба.
- Виріжте капустяний качан, і відправте головку в каструлю з киплячою водою на 5-10 хвилин. Потім зніміть вже податливе листя з овочів.
- Злийте воду з рису та промийте його під проточною водою. Перемішайте крупу з фаршем і додайте спеції: сіль та чорний мелений перець за смаком. Якщо фарш вийшов дуже сухий, можна додати до нього 50 мл води і знову добре перемішати начинку.
- Після цього сформуйте голубці в той спосіб, який вам подобається.
- Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте цибулю на олії до прозорості, потім додайте моркву і обсмажуйте ще хвилину. Після цього додайте в сковороду пасеровані томати і тушкуйте овочі ще 5 хвилин на слабкому вогні.
- У жароміцний посуд із кришкою викладіть один ряд голубці. Залийте частиною томатного соусу, потім викладіть ще один ряд і знову залийте соусом. Важливо, щоб соус повністю покривав голубці. Якщо його недостатньо, додайте трохи води. В кінці залийте все сметаною і накрийте кришкою або фольгою посуд. Можна також готувати і прямо на деку, але його краще накрити фольгою, щоб не пересушити блюдо.
- Випікайте голубці в розігрітій до 200 градусів духовці годину-півтори.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати фаршировані човники з баклажанів, які просто самі пливуть до рота. Також читайте класичний рецепт курячого плову.