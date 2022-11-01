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"Їжа богів": рецепт соковитих та ароматних голубців у духовці у томатно-сметанному соусі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як приготувати голубці в томатно-сметанному соусі Новина оновлена 01 листопада 2022, 11:06
Як приготувати голубці в томатно-сметанному соусі. Фото 1000.menu

Страва виходить дуже смачна, соковита і ароматна.

Домашні голубці — це справжня "їжа богів", з якою кожен знайомий ще з дитинства. Варто зазначити, що ця страва, як і борщ, не має одного єдиного рецепта, і голубці можна готувати максимально різні — класичні з рисом, з гречкою або ліниві, рецептом яких ми ділилися раніше.

Однак сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом класичних голубців із рисом та м’ясом, які готуються у духовці під томатно-зметанним соусом. Варто відзначити, що рис у таких голубцях не перетворюється на кашу, а самі голубці дуже соковиті та ароматні.

Голубці в духовці у томатно-сметанному соусі

Інгредієнти:

  • 250 г яловичого фаршу
  • 250 г свинячого фаршу
  • 1 капуста
  • 200 г моркви
  • 2 цибулі
  • 500 мл пасерованих томатів
  • 200 г сметани
  • 100 г рису
  • сіль за смаком
  • перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Промийте сирий рис холодною водою і залийте його окропом. Варити його не треба.
  2. Виріжте капустяний качан, і відправте головку в каструлю з киплячою водою на 5-10 хвилин. Потім зніміть вже податливе листя з овочів.
  3. Злийте воду з рису та промийте його під проточною водою. Перемішайте крупу з фаршем і додайте спеції: сіль та чорний мелений перець за смаком. Якщо фарш вийшов дуже сухий, можна додати до нього 50 мл води і знову добре перемішати начинку.
  4. Після цього сформуйте голубці в той спосіб, який вам подобається.
  5. Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте цибулю на олії до прозорості, потім додайте моркву і обсмажуйте ще хвилину. Після цього додайте в сковороду пасеровані томати і тушкуйте овочі ще 5 хвилин на слабкому вогні.
  6. У жароміцний посуд із кришкою викладіть один ряд голубці. Залийте частиною томатного соусу, потім викладіть ще один ряд і знову залийте соусом. Важливо, щоб соус повністю покривав голубці. Якщо його недостатньо, додайте трохи води. В кінці залийте все сметаною і накрийте кришкою або фольгою посуд. Можна також готувати і прямо на деку, але його краще накрити фольгою, щоб не пересушити блюдо.
  7. Випікайте голубці в розігрітій до 200 градусів духовці годину-півтори.

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