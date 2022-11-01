"Їжа богів": рецепт соковитих та ароматних голубців у духовці у томатно-сметанному соусі

Страва виходить дуже смачна, соковита і ароматна.

Домашні голубці — це справжня "їжа богів", з якою кожен знайомий ще з дитинства. Варто зазначити, що ця страва, як і борщ, не має одного єдиного рецепта, і голубці можна готувати максимально різні — класичні з рисом, з гречкою або ліниві, рецептом яких ми ділилися раніше.

Однак сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом класичних голубців із рисом та м’ясом, які готуються у духовці під томатно-зметанним соусом. Варто відзначити, що рис у таких голубцях не перетворюється на кашу, а самі голубці дуже соковиті та ароматні.

Голубці в духовці у томатно-сметанному соусі

Інгредієнти:

250 г яловичого фаршу

250 г свинячого фаршу

1 капуста

200 г моркви

2 цибулі

500 мл пасерованих томатів

200 г сметани

100 г рису

сіль за смаком

перець за смаком

Спосіб приготування:

Промийте сирий рис холодною водою і залийте його окропом. Варити його не треба. Виріжте капустяний качан, і відправте головку в каструлю з киплячою водою на 5-10 хвилин. Потім зніміть вже податливе листя з овочів. Злийте воду з рису та промийте його під проточною водою. Перемішайте крупу з фаршем і додайте спеції: сіль та чорний мелений перець за смаком. Якщо фарш вийшов дуже сухий, можна додати до нього 50 мл води і знову добре перемішати начинку. Після цього сформуйте голубці в той спосіб, який вам подобається. Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте цибулю на олії до прозорості, потім додайте моркву і обсмажуйте ще хвилину. Після цього додайте в сковороду пасеровані томати і тушкуйте овочі ще 5 хвилин на слабкому вогні. У жароміцний посуд із кришкою викладіть один ряд голубці. Залийте частиною томатного соусу, потім викладіть ще один ряд і знову залийте соусом. Важливо, щоб соус повністю покривав голубці. Якщо його недостатньо, додайте трохи води. В кінці залийте все сметаною і накрийте кришкою або фольгою посуд. Можна також готувати і прямо на деку, але його краще накрити фольгою, щоб не пересушити блюдо. Випікайте голубці в розігрітій до 200 градусів духовці годину-півтори.

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