Банка не знадобиться: простий спосіб приготувати квашену капусту у пакеті
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Процес приготування такої закуски можна значно прискорити та спростити.
Варіантів приготування квашеної капусти дуже багато, проте всі вони зводяться до того, що для того, щоб настоялося блюдо, його потрібно помістити в скляну банку. Однак і кулінарія вже давно зробила крок вперед, особливо завдяки тямущим домогосподаркам, які вигадали, в чому можна ще заквасити капусту, щоб "полегшити собі життя".
Як повідомляє телеграм-канал "Смачно+", скляні банки легко можуть замінити целофанові пакети.
Квашена капуста у пакеті: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг капусти;
- 1 велика морква;
- 1 ст. л. солі;
- 10-12 горошин перцю.
Спосіб приготування:
- Вимиту капусту нашаткуйте, а очищену моркву натріть на великій тертці.
- Все це перекладіть у пакет, додайте сіль та перець.
- Все це розімніть руками, щоб овочі пустили сік.
- Зауважте пакет і зробіть кілька отворів, щоб з нього виходило повітря.
- Залишіть страву кваситися за кімнатної температури на три дні.
Готову капусту можна зберігати у холодильнику протягом місяця.
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