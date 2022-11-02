Банка не знадобиться: простий спосіб приготувати квашену капусту у пакеті

Процес приготування такої закуски можна значно прискорити та спростити.

Варіантів приготування квашеної капусти дуже багато, проте всі вони зводяться до того, що для того, щоб настоялося блюдо, його потрібно помістити в скляну банку. Однак і кулінарія вже давно зробила крок вперед, особливо завдяки тямущим домогосподаркам, які вигадали, в чому можна ще заквасити капусту, щоб "полегшити собі життя".

Як повідомляє телеграм-канал "Смачно+", скляні банки легко можуть замінити целофанові пакети.

Квашена капуста у пакеті: рецепт

Інгредієнти:

1 кг капусти;

1 велика морква;

1 ст. л. солі;

10-12 горошин перцю.

Спосіб приготування:

Вимиту капусту нашаткуйте, а очищену моркву натріть на великій тертці. Все це перекладіть у пакет, додайте сіль та перець. Все це розімніть руками, щоб овочі пустили сік. Зауважте пакет і зробіть кілька отворів, щоб з нього виходило повітря. Залишіть страву кваситися за кімнатної температури на три дні.

Готову капусту можна зберігати у холодильнику протягом місяця.

Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається. А ще ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки.