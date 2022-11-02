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Ідеальний швидкий сніданок: як приготувати смачну і хрумку гранолу без зайвого клопоту

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня гранола набагато смачніша за готову з магазину
Домашня гранола набагато смачніша за готову з магазину. Фото porat.farm

Приготувати корисні ласощі дуже легко в домашніх умовах

Якщо ви віддаєте перевагу готувати на сніданок щось без зайвих турбот і за мінімум часу, а звичайний омлет вже набрид, то гранола — той самий вибір. Це смачний і хрумкий снек з вівсянки, горіхів і меду прийшов до нас із американської кухні.

У гранолу додають молоко, йогурт, а також ягоди та фрукти. Цю страву найчастіше готують саме на сніданок, але іноді гранолу вживають у якості перекусу. Простим рецептом домашньої граноли ділиться фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Як приготувати гранолу в домашніх умовах

Складові:

  • Вівсянка довгого приготування – 300 г
  • Подрібнені будь-які горіхи – 100 г
  • Насіння гарбуза та соняшника – 100 г
  • Мед – 125 мл
  • Олія — 60 г
  • Лимонна вода (2 ст.л. лимонного соку змішати з водою, щоб вийшло 125 мл) або яблучний чи апельсиновий сік
  • Кориця за смаком
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Сушена журавлина 200 г
  • Шоколадні дропси за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти, крім журавлини та шоколаду.
  2. Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 45-55 хвилин. Добре перемішуємо кожні 10-15 хвилин. Поки гранола гаряча, вона буде дещо м’якою, але коли охолоне, стане хрусткою.
  3. У гранолу кімнатної температури додаємо журавлину та дропси шоколаду за бажанням. Все перемішуємо – гранола готова.
  4. Зберігати гранолу слід у закритій скляній ємності в темному місці близько 1-1,5 тижня.

На сніданок можна приготувати і пишні оладки з яблуками, простим рецептом ділився раніше "Телеграф". А також ми писали, як приготувати дуже смачні цукерки "Трюфель", які не зашкодять фігурі. Ці корисні солодощі не залишать вас байдужим.

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#Рецепт #Сніданок #Гранола