Ідеальний швидкий сніданок: як приготувати смачну і хрумку гранолу без зайвого клопоту

Приготувати корисні ласощі дуже легко в домашніх умовах

Якщо ви віддаєте перевагу готувати на сніданок щось без зайвих турбот і за мінімум часу, а звичайний омлет вже набрид, то гранола — той самий вибір. Це смачний і хрумкий снек з вівсянки, горіхів і меду прийшов до нас із американської кухні.

У гранолу додають молоко, йогурт, а також ягоди та фрукти. Цю страву найчастіше готують саме на сніданок, але іноді гранолу вживають у якості перекусу. Простим рецептом домашньої граноли ділиться фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Як приготувати гранолу в домашніх умовах

Складові:

Вівсянка довгого приготування – 300 г

Подрібнені будь-які горіхи – 100 г

Насіння гарбуза та соняшника – 100 г

Мед – 125 мл

Олія — 60 г

Лимонна вода (2 ст.л. лимонного соку змішати з водою, щоб вийшло 125 мл) або яблучний чи апельсиновий сік

Кориця за смаком

Сіль 1/2 ч. л.

Сушена журавлина 200 г

Шоколадні дропси за бажанням

Спосіб приготування:

Змішуємо всі інгредієнти, крім журавлини та шоколаду. Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 45-55 хвилин. Добре перемішуємо кожні 10-15 хвилин. Поки гранола гаряча, вона буде дещо м’якою, але коли охолоне, стане хрусткою. У гранолу кімнатної температури додаємо журавлину та дропси шоколаду за бажанням. Все перемішуємо – гранола готова. Зберігати гранолу слід у закритій скляній ємності в темному місці близько 1-1,5 тижня.

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