Ідеальний швидкий сніданок: як приготувати смачну і хрумку гранолу без зайвого клопоту
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Приготувати корисні ласощі дуже легко в домашніх умовах
Якщо ви віддаєте перевагу готувати на сніданок щось без зайвих турбот і за мінімум часу, а звичайний омлет вже набрид, то гранола — той самий вибір. Це смачний і хрумкий снек з вівсянки, горіхів і меду прийшов до нас із американської кухні.
У гранолу додають молоко, йогурт, а також ягоди та фрукти. Цю страву найчастіше готують саме на сніданок, але іноді гранолу вживають у якості перекусу. Простим рецептом домашньої граноли ділиться фудблог rum_bam_bar в Instagram.
Як приготувати гранолу в домашніх умовах
Складові:
- Вівсянка довгого приготування – 300 г
- Подрібнені будь-які горіхи – 100 г
- Насіння гарбуза та соняшника – 100 г
- Мед – 125 мл
- Олія — 60 г
- Лимонна вода (2 ст.л. лимонного соку змішати з водою, щоб вийшло 125 мл) або яблучний чи апельсиновий сік
- Кориця за смаком
- Сіль 1/2 ч. л.
- Сушена журавлина 200 г
- Шоколадні дропси за бажанням
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти, крім журавлини та шоколаду.
- Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 45-55 хвилин. Добре перемішуємо кожні 10-15 хвилин. Поки гранола гаряча, вона буде дещо м’якою, але коли охолоне, стане хрусткою.
- У гранолу кімнатної температури додаємо журавлину та дропси шоколаду за бажанням. Все перемішуємо – гранола готова.
- Зберігати гранолу слід у закритій скляній ємності в темному місці близько 1-1,5 тижня.
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