Як приготувати дивовижний "Наполеон" без духовки: простий рецепт торта

На приготування шикарного торта піде мінімум клопоту

Якщо в будинок раптово навідалися гості, а десерту немає, то є багато варіантів солодощів, які легко і просто приготувати за швидку кількість часу. Дуже заощадить ваші сили випічка, що не вимагає приготування в духовці.

Рецептом смачного торта "Наполеон" без випічки ділиться фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Його сирна основа виходить повітряною та ніжною. Такий десерт приємно вразить усіх ваших гостей.

Як приготувати торт без випічки

Складові:

Для коржів:

яйця – 3 шт.

сир – 300 г

цукор – за смаком (180 г)

сода — 1/2 ч. л.

рисове або пшеничне борошно – 500-600 г (якщо тісто буде липнути до рук, додайте ще борошна)

Для крему:

жовток – 2 шт.

цукор – 140 г

молоко – 700 мл

крохмаль – 50 г

Спосіб приготування:

Для коржів змішуємо сир, яйця, цукор та соду. Якщо сир з великими грудочками, можете додатково перебити занурювальним блендером. Потім поступово всипаємо борошно та перемішуємо. Коли тісто стане одноріднішим, викладіть його на поверхню присипану борошном. Продовжуючи потроху додавати борошно, замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Залишіть його на 1 годину відпочивати. Для крему змішуємо жовтки, цукор. Поступово перемішуючи, вливаємо молоко і додаємо крохмаль. Далі на середньому вогні, помішуючи, доводимо до загущення. Ставимо в прохолодне місце охолонути. Повертаємося до тіста та ділимо його на 6 рівних частин. Розкочуємо їх та вирізаємо за діаметром сковороди, наприклад, за допомогою кришки або миски. Випікаємо на сковороді із двох сторін на маленькому вогні. Збираємо торт, чергуючи корж, крем, корж, крем. За бажанням можна прикрасити фруктами.

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