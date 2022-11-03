Як приготувати дивовижний "Наполеон" без духовки: простий рецепт торта
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На приготування шикарного торта піде мінімум клопоту
Якщо в будинок раптово навідалися гості, а десерту немає, то є багато варіантів солодощів, які легко і просто приготувати за швидку кількість часу. Дуже заощадить ваші сили випічка, що не вимагає приготування в духовці.
Рецептом смачного торта "Наполеон" без випічки ділиться фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Його сирна основа виходить повітряною та ніжною. Такий десерт приємно вразить усіх ваших гостей.
Як приготувати торт без випічки
Складові:
Для коржів:
- яйця – 3 шт.
- сир – 300 г
- цукор – за смаком (180 г)
- сода — 1/2 ч. л.
- рисове або пшеничне борошно – 500-600 г (якщо тісто буде липнути до рук, додайте ще борошна)
Для крему:
- жовток – 2 шт.
- цукор – 140 г
- молоко – 700 мл
- крохмаль – 50 г
Спосіб приготування:
- Для коржів змішуємо сир, яйця, цукор та соду. Якщо сир з великими грудочками, можете додатково перебити занурювальним блендером. Потім поступово всипаємо борошно та перемішуємо.
- Коли тісто стане одноріднішим, викладіть його на поверхню присипану борошном. Продовжуючи потроху додавати борошно, замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Залишіть його на 1 годину відпочивати.
- Для крему змішуємо жовтки, цукор. Поступово перемішуючи, вливаємо молоко і додаємо крохмаль. Далі на середньому вогні, помішуючи, доводимо до загущення. Ставимо в прохолодне місце охолонути.
- Повертаємося до тіста та ділимо його на 6 рівних частин. Розкочуємо їх та вирізаємо за діаметром сковороди, наприклад, за допомогою кришки або миски. Випікаємо на сковороді із двох сторін на маленькому вогні.
- Збираємо торт, чергуючи корж, крем, корж, крем. За бажанням можна прикрасити фруктами.
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