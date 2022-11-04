Один простий інгредієнт зробить випічку дивовижною: рецепт ніжного пирога зі смачною глазур’ю (відео)

Такий десерт підійде до будь-якого чаювання та порадує гостей

Іноді приготувати розкішну випічку можна лише за допомогою невеликої зміни складу продуктів. У той же кекс ви можете додати м’яту та отримати свіжий смак. А ось пиріг зробить неймовірно смачним такий простий продукт – морква.

Морквяний пиріг – найсмачніша осіння випічка зі спеціями, горіхами, родзинками та цедрою для аромату. Рецептом пирога з морквою ділиться шефкухарка Валентина Саєнко у Instagram. Десерт виходить ніжний, м’який та зі смачною глазур’ю, а готується дуже легко.

Рецепт морквяного пирога

Складові:

Морква – 250 г (вже натерта на дрібну тертку)

Цукор – 150 г

Олія — 130 г

Яйця – 2 шт.

Борошно – 130 г

Сода – 1/2 ч. л.

Розпушувач — 4 г

Кориця – 1 ч. л.

Мускатний горіх — щіпка

Горіхи – 100 г + на декор

Для крему:

Кремсир – 200 г

Масло вершкове – 100 г

Пудра цукрова – 100 г

Ваніль

Спосіб приготування:

Змішуємо цукор, олію та яйця. Збиваємо до однорідності. Додаємо натерту на дрібну тертку моркву (якщо морква дала вологу, то трохи вичавте її). Перемішуємо. Окремо змішаємо всі сухі складові: борошно, соду, розпушувач, корицю, мускатний горіх та горіхи (попередньо злегка обсмажені). Додаємо в морквяну суміш і ще раз добре перемішуємо. Тісто вийшло трохи рідке, але так має бути. Запікаємо у формі з пергаментом при 180 градусах приблизно 1 годину. Для покриття м’яке масло збиваємо з сиром і пудрою. Після випікання чекаємо, поки охолоне, дістаємо із форми та покриваємо кремом. Прикрашаємо горіхами чи шоколадною крихтою або просто цедрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом чудового сирного "Наполеона", для приготування якого не потрібна духовка. А також ми писали, як приготувати пишний хліб без замісу – рецепт смачної паляниці із трьох інгредієнтів.