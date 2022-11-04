Як приготувати м’ясо, щоб воно було неймовірно соковитим: рецепт курки в незвичайній паніровці (відео)

Такі курячі рулетики виходять дуже смачними та ситними

Навіть гарний стейк можна легко зіпсувати, якщо неправильно приготувати. Часто м’ясо виходить сухим та жорстким, що навіть не врятує соус. Мабуть, найпростіша у приготуванні – курка. І якщо курячі крильця можна смачно запекти з пікантним соусом, то з філе вийдуть дивовижні рулетики.

Рецептом курки а-ля кордон блю поділився фудблогер Алекс Міль в Instagram. М’ясо, приготоване в такий спосіб, виходить неймовірно соковитим. Особливою страву робить спеціальна паніровка з додаванням пластівців.

Складові:

філе (350-400 г)

сіль перець

4 шматки шинки

4 шматки сиру

Для панірування

збите яйце,

борошно,

кукурудзяні пластівці без цукру

Спосіб приготування:

Куряче філе розріжте навпіл, акуратно, щоб не пошкодити. Відбийте молотком з обох боків З одного боку солимо і перчимо. Викладаємо два шматки шинки та сиру і скручуємо в дуже щільний рулет. Тепер паніруємо – спочатку у борошні. Далі у збитому яйці. А наприкінці в роздавлених (можна подавити качалкою в целофановому пакеті) пластівцях. Викладаємо на пергамент і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

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