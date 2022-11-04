Як приготувати м’ясо, щоб воно було неймовірно соковитим: рецепт курки в незвичайній паніровці (відео)
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Такі курячі рулетики виходять дуже смачними та ситними
Навіть гарний стейк можна легко зіпсувати, якщо неправильно приготувати. Часто м’ясо виходить сухим та жорстким, що навіть не врятує соус. Мабуть, найпростіша у приготуванні – курка. І якщо курячі крильця можна смачно запекти з пікантним соусом, то з філе вийдуть дивовижні рулетики.
Рецептом курки а-ля кордон блю поділився фудблогер Алекс Міль в Instagram. М’ясо, приготоване в такий спосіб, виходить неймовірно соковитим. Особливою страву робить спеціальна паніровка з додаванням пластівців.
Складові:
- філе (350-400 г)
- сіль перець
- 4 шматки шинки
- 4 шматки сиру
Для панірування
- збите яйце,
- борошно,
- кукурудзяні пластівці без цукру
Спосіб приготування:
- Куряче філе розріжте навпіл, акуратно, щоб не пошкодити. Відбийте молотком з обох боків
- З одного боку солимо і перчимо. Викладаємо два шматки шинки та сиру і скручуємо в дуже щільний рулет.
- Тепер паніруємо – спочатку у борошні. Далі у збитому яйці. А наприкінці в роздавлених (можна подавити качалкою в целофановому пакеті) пластівцях.
- Викладаємо на пергамент і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати котлети без яєць та м’яса. А також ми ділилися рецептом смачних голубців у духовці із незвичайним соусом.