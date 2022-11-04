Вітамінний заряд на всю зиму: рецепт смачного салату з капусти
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Такий салат принесе вам більше користі, ніж вітаміни в таблетках.
Продовжуємо розбиратися, що можна приготувати смачненького з капусти на зиму, і звичайно найпопулярніший варіант — це квашена капуста з банки. Раніше ми розповідали, як приготувати такий салатик у пакеті, а тепер хочемо поділитися незвичайним рецептом квашеної капусти з морквою та буряком.
Як приготувати таку "вітамінну бомбу" розкохує портал "Смачно+". Зазначається, що користь від цього салату з капусти набагато більша, ніж від пакету ліків з аптеки.
Складові:
- капуста білокачанна — 0,5 кг;
- морква — 1 шт.;
- буряк — 1 шт.;
- цибуля -1 шт.
Розсіл:
- вода — 300 мл;
- оцет 9% — 50 мл;
- олія соняшникова — 75 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте тонкими смужками всі овочі, цибулю наріжте півкільцями.
- У сотейник налийте воду, олію, оцет, сіль, цукор і все це закип’ятіть.
- У великій мисці змішайте всі овочі, все залийте розсолом, добре перемішайте і остудіть.
- Після цього перекладіть салат у банку і поставте настоюватися в холодильник на 3-4 доби.
Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається.