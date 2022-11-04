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Вітамінний заряд на всю зиму: рецепт смачного салату з капусти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Капустяний салат-справжня вітамінна бомба Новина оновлена 04 листопада 2022, 15:33
Капустяний салат-справжня вітамінна бомба. Фото lafoy.ru

Такий салат принесе вам більше користі, ніж вітаміни в таблетках.

Продовжуємо розбиратися, що можна приготувати смачненького з капусти на зиму, і звичайно найпопулярніший варіант — це квашена капуста з банки. Раніше ми розповідали, як приготувати такий салатик у пакеті, а тепер хочемо поділитися незвичайним рецептом квашеної капусти з морквою та буряком.

Як приготувати таку "вітамінну бомбу" розкохує портал "Смачно+". Зазначається, що користь від цього салату з капусти набагато більша, ніж від пакету ліків з аптеки.

Складові:

  • капуста білокачанна — 0,5 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • буряк — 1 шт.;
  • цибуля -1 шт.

Розсіл:

  • вода — 300 мл;
  • оцет 9% — 50 мл;
  • олія соняшникова — 75 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте тонкими смужками всі овочі, цибулю наріжте півкільцями.
  2. У сотейник налийте воду, олію, оцет, сіль, цукор і все це закип’ятіть.
  3. У великій мисці змішайте всі овочі, все залийте розсолом, добре перемішайте і остудіть.
  4. Після цього перекладіть салат у банку і поставте настоюватися в холодильник на 3-4 доби.

Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається.

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