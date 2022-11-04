Вишуканий гарнір до м’яса на будь-яке свято: рецепт картоплі "Дюшес"
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Ідеальне доповнення до м’яса у красивій формі
Чого тільки не можна приготувати з простої картоплі: і ніжне пюре, і картоплю-гармошку, запечену в духовці, і популярну картоплю фрі…
У цьому матеріалі ми пропонуємо своїм читачам приготувати святкову картоплю, а саме "Дюшес". Цей гарнір ідеально підходить до м’яса, шніцелю, а також ідеальна як повноцінна самостійна страва, пише vazhnoznat. Золотисті трояндочки у тарілці стануть "родзинкою" будь-якого святкового столу.
Як приготувати картоплю "Дюшес"
Інгредієнти:
- 500 г картоплі (розсипчаста з великим вмістом крохмалю)
- 1 яєчний жовток
- 30 г вершкового масла
- 80 г сиру моцарела
- 0,5 ч. л. прованських трав
- 0,25 ч. л. сушеного часнику
- 0,25 ч. л. білого перцю
- сіль за смаком
- кондитерський мішок з насадкою "зірочка"
Приготування:
- Відварюємо картоплю в мундирі з додаванням солі. Потім знімаємо шкірку.
- Картоплю мнемо до стану пюре. До нього додаємо мелений часник та білий перець. Потім вбиваємо один яєчний жовток та перемішуємо. В кінці додаємо м’яке вершкове масло та продовжуємо помішувати інгредієнти до однорідності. За бажанням у пюре можна додати смажену цибулю.
- Картопляне пюре наповнюємо в кулінарний мішок з насадкою "зірочка". Можна взяти звичайний пакет, покласти туди картоплю і зробити дірочку у кутку, щоб викладати картоплю гарної форми.
- Моцарелу нарізаємо кубиками. Деко застилаємо пергаментним папером і змащуємо олією. Починаємо видавлювати невеликі "трояндочки" з картоплі, це буде дно основної страви. У серединку кожної "трояндочки" викладаємо шматочок сиру і трохи давимо його. Зверху посипаємо прованськими травами.
- Сир закриваємо картоплею, що залишилася в кулінарному мішку, видавлюючи його зверху. Робимо гарну форму. Перед випіканням можна змастити картоплю збитим яєчним жовтком, щоб блюдо вийшло золотистого кольору.
- Відправляємо у духовку, розігріту до 230 градусів. Випікаємо приблизно 20 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляного гратена. Страва під сиром виходить неймовірно смачною та ароматною.