Вишуканий гарнір до м’яса на будь-яке свято: рецепт картоплі "Дюшес"

Ідеальне доповнення до м’яса у красивій формі

Чого тільки не можна приготувати з простої картоплі: і ніжне пюре, і картоплю-гармошку, запечену в духовці, і популярну картоплю фрі…

У цьому матеріалі ми пропонуємо своїм читачам приготувати святкову картоплю, а саме "Дюшес". Цей гарнір ідеально підходить до м’яса, шніцелю, а також ідеальна як повноцінна самостійна страва, пише vazhnoznat. Золотисті трояндочки у тарілці стануть "родзинкою" будь-якого святкового столу.

Як приготувати картоплю "Дюшес"

Інгредієнти:

500 г картоплі (розсипчаста з великим вмістом крохмалю)

1 яєчний жовток

30 г вершкового масла

80 г сиру моцарела

0,5 ч. л. прованських трав

0,25 ч. л. сушеного часнику

0,25 ч. л. білого перцю

сіль за смаком

кондитерський мішок з насадкою "зірочка"

Приготування:

Відварюємо картоплю в мундирі з додаванням солі. Потім знімаємо шкірку. Картоплю мнемо до стану пюре. До нього додаємо мелений часник та білий перець. Потім вбиваємо один яєчний жовток та перемішуємо. В кінці додаємо м’яке вершкове масло та продовжуємо помішувати інгредієнти до однорідності. За бажанням у пюре можна додати смажену цибулю. Картопляне пюре наповнюємо в кулінарний мішок з насадкою "зірочка". Можна взяти звичайний пакет, покласти туди картоплю і зробити дірочку у кутку, щоб викладати картоплю гарної форми. Моцарелу нарізаємо кубиками. Деко застилаємо пергаментним папером і змащуємо олією. Починаємо видавлювати невеликі "трояндочки" з картоплі, це буде дно основної страви. У серединку кожної "трояндочки" викладаємо шматочок сиру і трохи давимо його. Зверху посипаємо прованськими травами. Сир закриваємо картоплею, що залишилася в кулінарному мішку, видавлюючи його зверху. Робимо гарну форму. Перед випіканням можна змастити картоплю збитим яєчним жовтком, щоб блюдо вийшло золотистого кольору. Відправляємо у духовку, розігріту до 230 градусів. Випікаємо приблизно 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляного гратена. Страва під сиром виходить неймовірно смачною та ароматною.