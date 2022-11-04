Чим заправити вінегрет, щоб надати страві приємної кислинки: цікавий рецепт
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Ця заправка зробить вінегрет вишуканим салатом
Класичний вінегрет здатна приготувати навіть дитина. І приходить той момент, коли традиційний рецепт популярного салату набридає. Змінити вінегрет не дуже складно.
Варто експериментувати із заправкою, пише vazhnoznat. Ділимося рецептом французького варіанта заправки, яка додасть блюду приємну кислинку.
Як приготувати заправку до вінегрету
Інгредієнти:
- 6 ст. л. оливкової олії
- 1,5 ст. л. винного оцту
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Вибираємо якісні інгредієнти, щоб смак вийшов справді витонченим. Оливкову олію беремо нерафіновану, високої якості. Змішуємо його з винним оцтом.
- Потім додаємо трохи діжонської гірчиці. Солимо і перчимо заправку за смаком.
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