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На обід до овочевого супу: швидкий рецепт хачапурі по-домашньому (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ледачі хачапурі з сиром на сковороді - швидкий рецепт
Ледачі хачапурі з сиром на сковороді - швидкий рецепт. Фото dovidkam.com

Швидко, просто і дуже смачно!

Навіщо ускладнювати собі життя і стояти біля плити годинами, щоб насолодитись у вихідний день смачною та апетитною стравою, якщо можна приготувати дуже швидкі хачапурі на звичайній сковорідці.

"Швидкі а-ля хачапурі. До сніданку з молоком або кефіром. На обід до овочевого супу. На вечерю з салатом… Швидко, просто і дуже смачно!", — відмічає українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Як приготувати ліниві хачапурі на сковорідці

Інгредієнти:

  • 1 склянка кефіру
  • 2 ст.л олії
  • Дрібка солі
  • Дрібка цукру
  • 0,5 ч.л соди
  • 300 г борошна

Для начинки:

  • 150 г кисломолочного сиру
  • 150 г сулугуні
  • Пів пучка кропу або інша зелень (петрушка, кінза)

Приготування:

  1. До кефіру додати олію, сіль і цукор.
  2. Борошно змішати з содою, всипати до кефіру, замісити м’яке тісто.
  3. Прикрити і відставити в сторону, поки підготуєте начинку. Для цього натерти сир, нарізати зелень і змішати це с кисломолочним сиром.
  4. Тісто розділити на 4 частини. Кожну сформувати в кульку і тоненько розкатати.
  5. В центр викласти начинку, краї зібрати до центру і защепити.
  6. Притрусити борошном і розкатати в коржик діаметром 22-24 см.
  7. В сковороді розігріти невеличку кількість олії, викласти хачапурі.
  8. Обсмажувати під кришкою з двох сторін на середньому вогні до готовності.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт тоненьких та хрумких картопляних дерунів. Це одна з найпростіших і смачних страв, яку можна приготувати як на сніданок, так і на обід або вечерю.

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#Рецепти #хачапурі