На обід до овочевого супу: швидкий рецепт хачапурі по-домашньому (відео)

Швидко, просто і дуже смачно!

Навіщо ускладнювати собі життя і стояти біля плити годинами, щоб насолодитись у вихідний день смачною та апетитною стравою, якщо можна приготувати дуже швидкі хачапурі на звичайній сковорідці.

"Швидкі а-ля хачапурі. До сніданку з молоком або кефіром. На обід до овочевого супу. На вечерю з салатом… Швидко, просто і дуже смачно!", — відмічає українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Як приготувати ліниві хачапурі на сковорідці

Інгредієнти:

1 склянка кефіру

2 ст.л олії

Дрібка солі

Дрібка цукру

0,5 ч.л соди

300 г борошна

Для начинки:

150 г кисломолочного сиру

150 г сулугуні

Пів пучка кропу або інша зелень (петрушка, кінза)

Приготування:

До кефіру додати олію, сіль і цукор. Борошно змішати з содою, всипати до кефіру, замісити м’яке тісто. Прикрити і відставити в сторону, поки підготуєте начинку. Для цього натерти сир, нарізати зелень і змішати це с кисломолочним сиром. Тісто розділити на 4 частини. Кожну сформувати в кульку і тоненько розкатати. В центр викласти начинку, краї зібрати до центру і защепити. Притрусити борошном і розкатати в коржик діаметром 22-24 см. В сковороді розігріти невеличку кількість олії, викласти хачапурі. Обсмажувати під кришкою з двох сторін на середньому вогні до готовності.

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