На обід до овочевого супу: швидкий рецепт хачапурі по-домашньому (відео)
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Швидко, просто і дуже смачно!
Навіщо ускладнювати собі життя і стояти біля плити годинами, щоб насолодитись у вихідний день смачною та апетитною стравою, якщо можна приготувати дуже швидкі хачапурі на звичайній сковорідці.
"Швидкі а-ля хачапурі. До сніданку з молоком або кефіром. На обід до овочевого супу. На вечерю з салатом… Швидко, просто і дуже смачно!", — відмічає українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.
Як приготувати ліниві хачапурі на сковорідці
Інгредієнти:
- 1 склянка кефіру
- 2 ст.л олії
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- 0,5 ч.л соди
- 300 г борошна
Для начинки:
- 150 г кисломолочного сиру
- 150 г сулугуні
- Пів пучка кропу або інша зелень (петрушка, кінза)
Приготування:
- До кефіру додати олію, сіль і цукор.
- Борошно змішати з содою, всипати до кефіру, замісити м’яке тісто.
- Прикрити і відставити в сторону, поки підготуєте начинку. Для цього натерти сир, нарізати зелень і змішати це с кисломолочним сиром.
- Тісто розділити на 4 частини. Кожну сформувати в кульку і тоненько розкатати.
- В центр викласти начинку, краї зібрати до центру і защепити.
- Притрусити борошном і розкатати в коржик діаметром 22-24 см.
- В сковороді розігріти невеличку кількість олії, викласти хачапурі.
- Обсмажувати під кришкою з двох сторін на середньому вогні до готовності.
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