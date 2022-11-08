Ідеальна каша без "чергування" біля плити: що зробити, щоб рис не пригорів

Така каша ніколи не пригорить і завжди матиме ніжний вершковий смак

Рисова каша — одна з найпопулярніших серед українців, проте стояти біля плити та постійно стежити за її приготуванням, безперервно помішуючи, не хоче вона господиня. Виявляється, робити це зовсім необов’язково, якщо знати "правильні" рецепти. Також раніше ми розповідали, як правильно готувати гречку.

Як приготувати ідеальну рисову кашу з вершковим присмаком, і при цьому постійно не стоячи біля плити, розповідає портал "Смачно+". Від вас потрібно тільки засипати все в каструлю і піти на пів години.

Як приготувати рис, щоб він не пригорів

Вам знадобляться:

рис, 100 г;

молоко 800 мілілітрів;

олія вершкове, 2 ст. л;

сіль за смаком;

цукор до смаку;

ванільний цукор до смаку.

Спосіб приготування:

У глибокій каструлі протопіть вершкове масло|мастило|, розчиніть сіль і ваніль, і всипте рис. Влийте молоко і ретельно все перемішайте і зменште вогонь. Після закрийте кашу кришкою і залиште на 20-30 хвилин нудитися під кришкою. Весь цей час вам не потрібно стежити чи помішувати страву.

Після закінчення приготування додайте цукор, перемішайте, накрийте знову кришкою і дайте каші відпочити і настоятися.

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