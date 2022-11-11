Мучитися з дерунами не доведеться: як легко приготувати страву по-китайськи
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Китайські деруни не поступаються за смаком звичній нам страві
Знайомі українцям картопляні деруни хоч і смачна страва, але досить енерговитратна. Щоб процес готовки був набагато легшим, варто приготувати деруни по-китайськи.
Як пише vazhnoznat, китайський варіант приготування дерунів полягає в тому, що картоплю не потрібно натирати на тертці або пропускати через кухонний комбайн. А також китайці додають у блюдо консервовану кукурудзу.
Як приготувати деруни з кукурудзою
Інгредієнти:
- 2 картоплі
- 3 ст. л. борошна
- банку консервованої кукурудзи
- 50 мл води
- сіль та перець за смаком
- олія
- сметана та зелень
Приготування:
- Картоплю помити та очистити. Нарізати овоч спочатку пластинами, потім дрібною соломкою і наприкінці — дрібним-дрібним кубиком. Перекласти у глибоку миску.
- Додати до картоплі кукурудзу. Овочів повинно бути порівну.
- Посолити і поперчити за смаком. Додати 3 ст. л. борошна. Борошно ретельно змішати з картоплею та кукурудзою.
- Додати 50 мл води. Замісити основу для дерунів, поки борошно не стане густим.
- На розігріту сковороду додати трохи олії. Викласти столову ложку тіста на сковороду. Смажити з двох боків, поки деруни не стануть красивого золотистого кольору.
- Готові деруни викласти на тарілку з паперовим рушником, щоб стік зайвий жир. Подавати страву зі сметаною та зеленню.
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