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Мучитися з дерунами не доведеться: як легко приготувати страву по-китайськи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Рецепт незвичайних китайських дерунів Новина оновлена 11 листопада 2022, 19:43
Рецепт незвичайних китайських дерунів. Фото ТСН

Китайські деруни не поступаються за смаком звичній нам страві

Знайомі українцям картопляні деруни хоч і смачна страва, але досить енерговитратна. Щоб процес готовки був набагато легшим, варто приготувати деруни по-китайськи.

Як пише vazhnoznat, китайський варіант приготування дерунів полягає в тому, що картоплю не потрібно натирати на тертці або пропускати через кухонний комбайн. А також китайці додають у блюдо консервовану кукурудзу.

Як приготувати деруни з кукурудзою

Інгредієнти:

  • 2 картоплі
  • 3 ст. л. борошна
  • банку консервованої кукурудзи
  • 50 мл води
  • сіль та перець за смаком
  • олія
  • сметана та зелень

Приготування:

  1. Картоплю помити та очистити. Нарізати овоч спочатку пластинами, потім дрібною соломкою і наприкінці — дрібним-дрібним кубиком. Перекласти у глибоку миску.
  2. Додати до картоплі кукурудзу. Овочів повинно бути порівну.
  3. Посолити і поперчити за смаком. Додати 3 ст. л. борошна. Борошно ретельно змішати з картоплею та кукурудзою.
  4. Додати 50 мл води. Замісити основу для дерунів, поки борошно не стане густим.
  5. На розігріту сковороду додати трохи олії. Викласти столову ложку тіста на сковороду. Смажити з двох боків, поки деруни не стануть красивого золотистого кольору.
  6. Готові деруни викласти на тарілку з паперовим рушником, щоб стік зайвий жир. Подавати страву зі сметаною та зеленню.

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#Рецепти #Деруни