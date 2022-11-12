Коли до чаю нічого немає: рецепт солодких грінок за 5 хвилин
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Для приготування такої страви вам знадобиться лише чотири інгредієнти
Закінчилися солодощі, а ви вже поставили чайник, чи до вас раптово налетіли гості, а до чаю нічого нема? Щоб не бігти в магазин, щоб купити щось, можна приготувати незвичайний десерт — солодкі грінки. Вам знадобиться лише за 5 хвилин, хліб, цукор, яйця та вода.
Солодкі грінки: рецепт
Інгредієнти:
- хліб,
- яйця — 2 шт,
- вода — 100 мл,
- цукор — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Візьміть хліб і поріжте його на скибочки.
- У 100 мл води розмішайте 1 ч. л. цукру і зробіть сироп на свій смак за солодощами.
- Змочіть кожен шматочок у солодку воду, після збийте 2 яйця вилкою і занурте у яєчну суміш кожен шматочок хліба.
- Смажте на розігрітій сковороді, змащеній 50/50 вершковим та олією.
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