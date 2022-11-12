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Коли до чаю нічого немає: рецепт солодких грінок за 5 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Солодкі грінки — чудовий додаток до чаю
Солодкі грінки — чудовий додаток до чаю. Фото prostoway

Для приготування такої страви вам знадобиться лише чотири інгредієнти

Закінчилися солодощі, а ви вже поставили чайник, чи до вас раптово налетіли гості, а до чаю нічого нема? Щоб не бігти в магазин, щоб купити щось, можна приготувати незвичайний десерт — солодкі грінки. Вам знадобиться лише за 5 хвилин, хліб, цукор, яйця та вода.

Солодкі грінки: рецепт

Інгредієнти:

  • хліб,
  • яйця — 2 шт,
  • вода — 100 мл,
  • цукор — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть хліб і поріжте його на скибочки.
  2. У 100 мл води розмішайте 1 ч. л. цукру і зробіть сироп на свій смак за солодощами.
  3. Змочіть кожен шматочок у солодку воду, після збийте 2 яйця вилкою і занурте у яєчну суміш кожен шматочок хліба.
  4. Смажте на розігрітій сковороді, змащеній 50/50 вершковим та олією.

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