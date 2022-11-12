Коли до чаю нічого немає: рецепт солодких грінок за 5 хвилин

Для приготування такої страви вам знадобиться лише чотири інгредієнти

Закінчилися солодощі, а ви вже поставили чайник, чи до вас раптово налетіли гості, а до чаю нічого нема? Щоб не бігти в магазин, щоб купити щось, можна приготувати незвичайний десерт — солодкі грінки. Вам знадобиться лише за 5 хвилин, хліб, цукор, яйця та вода.

Солодкі грінки: рецепт

Інгредієнти:

хліб,

яйця — 2 шт,

вода — 100 мл,

цукор — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Візьміть хліб і поріжте його на скибочки. У 100 мл води розмішайте 1 ч. л. цукру і зробіть сироп на свій смак за солодощами. Змочіть кожен шматочок у солодку воду, після збийте 2 яйця вилкою і занурте у яєчну суміш кожен шматочок хліба. Смажте на розігрітій сковороді, змащеній 50/50 вершковим та олією.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних сирних пиріжків з вишнею, які готуються за лічені хвилини.