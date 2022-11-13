Чому не можна перемішувати фарш руками: цієї помилки припускають 90% господарок

Корисний лайфхак, як приготувати смачні та соковиті котлети

Котлети — це дуже смачна і ситна страва, яка підходить практично до будь-якого гарніру. Кожна домогосподарка готує фарш для котлет по-своєму, проте практично всі припускаються однієї помилки — вимішують м’ясо руками. Чому так читайте далі.

Як зазначає видання prostoway, ця помилка і стає причиною того, що котлети виходять несмачними, сухими, а також вони можуть бути як гума. Щоб цього уникнути, просто не треба перемішувати фарш для котлет руками.

Як правильно готувати фарш для котлет

Найкращим рішенням буде приготування фаршу за допомогою силіконової лопатки або звичайної ложки. Можливо, це буде довше і трохи важче фізично, проте фарш залишиться легким і повітряним, і в результаті перетвориться на неймовірно смачні котлети.

Крім цього, рекомендується не відбивати фарш, адже тоді він стає більш липким та щільним.

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