Улюблений десерт дитинства: рецепт тістечка "Мурашник", яке готується 10 хвилин

Вам знадобляться горіхи та варене згущене молоко

Осінь — саме час для приготування смачної та ароматної домашньої випічки. Наприклад, спробуйте спекти найсмачніший кекс із вмоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо скуштувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо ж жоден із запропонованих рецептів вас не зацікавив, рекомендуємо спробувати приготувати вишуканий десерт.

Рецептом найсмачнішого ніжного тістечка "Мурашник", смак якого ми всі пам’ятаємо з дитинства, поділилася у своєму Інстаграмі фуд-блогер katyamull.

Рецепт тістечка "Мурашник"

Складові:

50г волоський горіх

250г печиво "до кави"

100г варене згущене молоко

1/4ч.л сіль

Спосіб приготування:

Печиво подрібніть у крихту. Додайте биті горіхи, сіль і згущене молоко. Добре перемішайте. Сформуйте довільну форму десерт. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт тертого пирога, який готували наші бабусі.