Улюблений десерт дитинства: рецепт тістечка "Мурашник", яке готується 10 хвилин
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Вам знадобляться горіхи та варене згущене молоко
Осінь — саме час для приготування смачної та ароматної домашньої випічки. Наприклад, спробуйте спекти найсмачніший кекс із вмоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо скуштувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо ж жоден із запропонованих рецептів вас не зацікавив, рекомендуємо спробувати приготувати вишуканий десерт.
Рецептом найсмачнішого ніжного тістечка "Мурашник", смак якого ми всі пам’ятаємо з дитинства, поділилася у своєму Інстаграмі фуд-блогер katyamull.
Рецепт тістечка "Мурашник"
Складові:
- 50г волоський горіх
- 250г печиво "до кави"
- 100г варене згущене молоко
- 1/4ч.л сіль
Спосіб приготування:
- Печиво подрібніть у крихту.
- Додайте биті горіхи, сіль і згущене молоко. Добре перемішайте.
- Сформуйте довільну форму десерт. Смачного!
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