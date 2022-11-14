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Улюблений десерт дитинства: рецепт тістечка "Мурашник", яке готується 10 хвилин

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Тістечко "Мурашник" виходить дуже ароматним
Тістечко "Мурашник" виходить дуже ароматним. Фото http://souspark.ru/

Вам знадобляться горіхи та варене згущене молоко

Осінь — саме час для приготування смачної та ароматної домашньої випічки. Наприклад, спробуйте спекти найсмачніший кекс із вмоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо скуштувати рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки. Якщо ж жоден із запропонованих рецептів вас не зацікавив, рекомендуємо спробувати приготувати вишуканий десерт.

Рецептом найсмачнішого ніжного тістечка "Мурашник", смак якого ми всі пам’ятаємо з дитинства, поділилася у своєму Інстаграмі фуд-блогер katyamull.

Рецепт тістечка "Мурашник"

Складові:

  • 50г волоський горіх
  • 250г печиво "до кави"
  • 100г варене згущене молоко
  • 1/4ч.л сіль

Спосіб приготування:

  1. Печиво подрібніть у крихту.
  2. Додайте биті горіхи, сіль і згущене молоко. Добре перемішайте.
  3. Сформуйте довільну форму десерт. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт тертого пирога, який готували наші бабусі.

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#Рецепт #Тістечко