Як смачно та по-новому приготувати куряче філе: рецепт низькокалорійних котлет (відео)

Такі смачні котлети набагато корисніші за магазинні напівфабрикати

Одна з найпростіших і найдоступніших м’ясних страв — котлети, їх можна готувати як на сковороді, так і в духовці. До фаршу необов’язково додавати стандартні інгредієнти. Рецепт можна "розвантажити" та зробити менш калорійним.

Дуже смачний та ненудний спосіб приготування курячого філе розповідає фудблог dribka.soli у Instagram. Рецепт котлет зі шпинатом і сиром в духовці дуже простий, робиться швидко, виглядає апетитно і приголомшливий на смак.

Складові:

Куряче філе – 400 г

Шпинат – 50 г

Сир бринзу – 30 г

Сир пекоріно чи парміджано – 30 г

Сир моцарелла – 50 г

Цибуля – 1 середня

Зелена цибуля – кілька стебел

Приправи:

Рибний соус – 2 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Чебрець – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Обсмажити цибулю (і звичайну, і зелену) на невеликій кількості оливкової олії до золотистості. Нарізати шпинат і зробити нарізаний фарш. Поєднати смажену цибулю, м’ясо, сири пекоріно та бринзу, а також соуси та приправи та замісити фарш. Сформувати невеликі котлети та всередину кожної покласти кілька брусочків моцарелли. Виходить 8-10 котлет. Запікати при 200 градусах близько 20 хвилин до рум’яності.

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