Як смачно та по-новому приготувати куряче філе: рецепт низькокалорійних котлет (відео)
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Такі смачні котлети набагато корисніші за магазинні напівфабрикати
Одна з найпростіших і найдоступніших м’ясних страв — котлети, їх можна готувати як на сковороді, так і в духовці. До фаршу необов’язково додавати стандартні інгредієнти. Рецепт можна "розвантажити" та зробити менш калорійним.
Дуже смачний та ненудний спосіб приготування курячого філе розповідає фудблог dribka.soli у Instagram. Рецепт котлет зі шпинатом і сиром в духовці дуже простий, робиться швидко, виглядає апетитно і приголомшливий на смак.
Складові:
- Куряче філе – 400 г
- Шпинат – 50 г
- Сир бринзу – 30 г
- Сир пекоріно чи парміджано – 30 г
- Сир моцарелла – 50 г
- Цибуля – 1 середня
- Зелена цибуля – кілька стебел
Приправи:
- Рибний соус – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Чебрець – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Обсмажити цибулю (і звичайну, і зелену) на невеликій кількості оливкової олії до золотистості.
- Нарізати шпинат і зробити нарізаний фарш.
- Поєднати смажену цибулю, м’ясо, сири пекоріно та бринзу, а також соуси та приправи та замісити фарш.
- Сформувати невеликі котлети та всередину кожної покласти кілька брусочків моцарелли. Виходить 8-10 котлет.
- Запікати при 200 градусах близько 20 хвилин до рум’яності.
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