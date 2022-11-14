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Як смачно та по-новому приготувати куряче філе: рецепт низькокалорійних котлет (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шпинат та ніжне м’ясо поєднуються ідеально
Шпинат та ніжне м’ясо поєднуються ідеально. Фото zira.uz

Такі смачні котлети набагато корисніші за магазинні напівфабрикати

Одна з найпростіших і найдоступніших м’ясних страв — котлети, їх можна готувати як на сковороді, так і в духовці. До фаршу необов’язково додавати стандартні інгредієнти. Рецепт можна "розвантажити" та зробити менш калорійним.

Дуже смачний та ненудний спосіб приготування курячого філе розповідає фудблог dribka.soli у Instagram. Рецепт котлет зі шпинатом і сиром в духовці дуже простий, робиться швидко, виглядає апетитно і приголомшливий на смак.

Складові:

  • Куряче філе – 400 г
  • Шпинат – 50 г
  • Сир бринзу – 30 г
  • Сир пекоріно чи парміджано – 30 г
  • Сир моцарелла – 50 г
  • Цибуля – 1 середня
  • Зелена цибуля – кілька стебел

Приправи:

  • Рибний соус – 2 ст. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Чебрець – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити цибулю (і звичайну, і зелену) на невеликій кількості оливкової олії до золотистості.
  2. Нарізати шпинат і зробити нарізаний фарш.
  3. Поєднати смажену цибулю, м’ясо, сири пекоріно та бринзу, а також соуси та приправи та замісити фарш.
  4. Сформувати невеликі котлети та всередину кожної покласти кілька брусочків моцарелли. Виходить 8-10 котлет.
  5. Запікати при 200 градусах близько 20 хвилин до рум’яності.

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