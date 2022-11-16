Розкішне блюдо з найпростіших інгредієнтів: рецепт соковитої лимонної курки з рисом
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На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.
Курка — найдоступніше та найпопулярніше серед українців м’ясо. Рецептів із нього безліч. Наприклад, можна приготувати соковиті та ароматні курячі нагетси. Або навіть запекти соковиті хрусткі крильця, як у KFC.
Кулінарний блогер Настя Монахова поділилася рецептом соковитої курки з рисом у гірчично-лимонному соусі. На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.
Лимонна курка з рисом: рецепт
Складові:
- стегна 4 шт
- рис 1 склянка
- вода 1,5 склянки
- лимон 1шт
- розмарин
- сухі трави
Для маринаду:
- олія раст. 50мл
- гірчиця 2ст.л
- часник 2 зуб
- сіль 1 ч.л
- цедра лимону
- сік 1 половинки лимона
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти для маринаду змішуємо у формі.
- Викладаємо курку та обмазуємо її в маринаді.
- Додаємо склянку рису та склянку води.
Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Смачного.
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