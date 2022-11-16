Розкішне блюдо з найпростіших інгредієнтів: рецепт соковитої лимонної курки з рисом

На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.

Курка — найдоступніше та найпопулярніше серед українців м’ясо. Рецептів із нього безліч. Наприклад, можна приготувати соковиті та ароматні курячі нагетси. Або навіть запекти соковиті хрусткі крильця, як у KFC.

Кулінарний блогер Настя Монахова поділилася рецептом соковитої курки з рисом у гірчично-лимонному соусі. На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.

Лимонна курка з рисом: рецепт

Складові:

стегна 4 шт

рис 1 склянка

вода 1,5 склянки

лимон 1шт

розмарин

сухі трави

Для маринаду:

олія раст. 50мл

гірчиця 2ст.л

часник 2 зуб

сіль 1 ч.л

цедра лимону

сік 1 половинки лимона

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для маринаду змішуємо у формі. Викладаємо курку та обмазуємо її в маринаді. Додаємо склянку рису та склянку води.

Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Смачного.

Раніше суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати рататуй із однойменного мультфільму.