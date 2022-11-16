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Розкішне блюдо з найпростіших інгредієнтів: рецепт соковитої лимонної курки з рисом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Така курка виходить неймовірно соковитою
Така курка виходить неймовірно соковитою. Фото pixabay.com

На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.

Курка — найдоступніше та найпопулярніше серед українців м’ясо. Рецептів із нього безліч. Наприклад, можна приготувати соковиті та ароматні курячі нагетси. Або навіть запекти соковиті хрусткі крильця, як у KFC.

Кулінарний блогер Настя Монахова поділилася рецептом соковитої курки з рисом у гірчично-лимонному соусі. На приготування у вас підуть лічені хвилини, а потім потрібно просто відправити курку в духовку і про неї забути.

Лимонна курка з рисом: рецепт

Складові:

  • стегна 4 шт
  • рис 1 склянка
  • вода 1,5 склянки
  • лимон 1шт
  • розмарин
  • сухі трави

Для маринаду:

  • олія раст. 50мл
  • гірчиця 2ст.л
  • часник 2 зуб
  • сіль 1 ч.л
  • цедра лимону
  • сік 1 половинки лимона

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти для маринаду змішуємо у формі.
  2. Викладаємо курку та обмазуємо її в маринаді.
  3. Додаємо склянку рису та склянку води.

Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Смачного.

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