Сирники, які точно вийдуть: дуже простий рецепт (відео)

За цим рецептом сирники виходять неймовірно ніжними

Сирники — проста, але від цього не менш смачна страва. Готувати сирники можна навіть без яєць та борошна. Головний продукт у складі – сир – ви можете варіювати, досягаючи ідеально ніжної текстури та насиченого смаку.

Рецептом сирників, які завжди виходять, поділився кулінарний блог dribka.soli у Instagram. Вас приємно здивує ніжність та щільність текстури, не забите борошном тісто, яке не липне до рук.

Як приготувати ідеальні сирники

Як основний продукт можна використовувати:

Кисломолочний сир від 9% жирності, що легко розтирається між пальцями в крем або пасту.

Дитячий сир 20% жирності.

Ріккоту

Складові:

Перший варіант:

400 г кисломолочного сиру від 9% жирності

1 жовток

15-20 г рисового борошна

10-15 г звичайного борошна

20 г цукру

ванільний цукор – за смаком

Другий варіант:

200 г сиру з дитячих солодких сирків

20 г рисового борошна

Третій варіант:

125 г віджатої ріккоти

20 г рисового борошна

7 г звичайного борошна

ванільний цукор – за смаком

15 г цукру

Спосіб приготування:

Змішуємо всі інгредієнти, даємо трохи постояти (30 хвилин) сирної маси. Катаємо кульки, формуємо чашкою. Запікаємо при 190-200 градусах, залежно від розміру, 15-25 хвилин. Наприкінці увімкніть обдув на кілька хвилин для рум’яності. Час смаження теж варіюється від 10 до 20 хвилин на мінімальному вогні під кришкою з обох боків.

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