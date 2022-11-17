Сирники, які точно вийдуть: дуже простий рецепт (відео)
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За цим рецептом сирники виходять неймовірно ніжними
Сирники — проста, але від цього не менш смачна страва. Готувати сирники можна навіть без яєць та борошна. Головний продукт у складі – сир – ви можете варіювати, досягаючи ідеально ніжної текстури та насиченого смаку.
Рецептом сирників, які завжди виходять, поділився кулінарний блог dribka.soli у Instagram. Вас приємно здивує ніжність та щільність текстури, не забите борошном тісто, яке не липне до рук.
Як приготувати ідеальні сирники
Як основний продукт можна використовувати:
- Кисломолочний сир від 9% жирності, що легко розтирається між пальцями в крем або пасту.
- Дитячий сир 20% жирності.
- Ріккоту
Складові:
Перший варіант:
- 400 г кисломолочного сиру від 9% жирності
- 1 жовток
- 15-20 г рисового борошна
- 10-15 г звичайного борошна
- 20 г цукру
- ванільний цукор – за смаком
Другий варіант:
- 200 г сиру з дитячих солодких сирків
- 20 г рисового борошна
Третій варіант:
- 125 г віджатої ріккоти
- 20 г рисового борошна
- 7 г звичайного борошна
- ванільний цукор – за смаком
- 15 г цукру
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти, даємо трохи постояти (30 хвилин) сирної маси.
- Катаємо кульки, формуємо чашкою.
- Запікаємо при 190-200 градусах, залежно від розміру, 15-25 хвилин. Наприкінці увімкніть обдув на кілька хвилин для рум’яності.
- Час смаження теж варіюється від 10 до 20 хвилин на мінімальному вогні під кришкою з обох боків.
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