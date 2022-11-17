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Сирники, які точно вийдуть: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сирники – чудова ідея на сніданок
Сирники – чудова ідея на сніданок. Фото almette.ru

За цим рецептом сирники виходять неймовірно ніжними

Сирники — проста, але від цього не менш смачна страва. Готувати сирники можна навіть без яєць та борошна. Головний продукт у складі – сир – ви можете варіювати, досягаючи ідеально ніжної текстури та насиченого смаку.

Рецептом сирників, які завжди виходять, поділився кулінарний блог dribka.soli у Instagram. Вас приємно здивує ніжність та щільність текстури, не забите борошном тісто, яке не липне до рук.

Як приготувати ідеальні сирники

Як основний продукт можна використовувати:

  • Кисломолочний сир від 9% жирності, що легко розтирається між пальцями в крем або пасту.
  • Дитячий сир 20% жирності.
  • Ріккоту

Складові:

Перший варіант:

  • 400 г кисломолочного сиру від 9% жирності
  • 1 жовток
  • 15-20 г рисового борошна
  • 10-15 г звичайного борошна
  • 20 г цукру
  • ванільний цукор – за смаком

Другий варіант:

  • 200 г сиру з дитячих солодких сирків
  • 20 г рисового борошна

Третій варіант:

  • 125 г віджатої ріккоти
  • 20 г рисового борошна
  • 7 г звичайного борошна
  • ванільний цукор – за смаком
  • 15 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти, даємо трохи постояти (30 хвилин) сирної маси.
  2. Катаємо кульки, формуємо чашкою.
  3. Запікаємо при 190-200 градусах, залежно від розміру, 15-25 хвилин. Наприкінці увімкніть обдув на кілька хвилин для рум’яності.
  4. Час смаження теж варіюється від 10 до 20 хвилин на мінімальному вогні під кришкою з обох боків.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних булочок, у яких тісто м’яке, як пух.

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#Рецепт #Сирники