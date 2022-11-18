Що додати в "Олів’є", щоб салат вийшов смачнішим: вся справа в одному інгредієнті

Шеф-кухар розповіла, як по-новому приготувати традиційну страву

Багато звичних нам салатів можна приготувати ще смачніше, якщо замінити деякі складові. Наприклад, є рецепт індички під шубою, а не оселедця. А традиційний інгредієнт для салату "Олів’є" – горошок – необов’язково має бути консервованим.

Рецептом "Олів’є" по-новому поділилася шеф-кухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. За її словами, ідеально вписується у страву свіжоморожений горошок, доведений до смаку певним способом. Такий варіант салату вам точно припаде до смаку.

Рецепт салату "Олів’є"

Складові:

М’ясо (2 види курки) – 600 г

Картопля — 500 г

Морква – 200 г

Яйця – 5 шт.

Горошок свіжоморожений – 250 г

Огірки солоні – 200 г

Огірок свіжий – 1 шт. середній

Цибуля зелена — 5 пагонів

Цибуля кримська або ріпчаста — половина 1 шт.

Майонез (можна домашній) – 5 ст. л.

Гірчиця зернова – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:⠀

Картоплю, моркву та яйця відварюємо і ріжемо кубиком. Туди ж нарізаємо огірки. Ріжемо кубиком копчену курку (грудинку чи ніжки) і відварене зі спеціями куряче м’ясо. Додаємо до овочів.⠀ Горошок бланшуємо 2 хвилини в окропі й одразу кладемо в холодну воду, щоб залишився колір. Цибулю ріжемо дрібно.⠀ Соус – змішуємо всі складові (гірчицю, олію, майонез). Перемазуємо всі інгредієнти.

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