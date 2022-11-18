Що додати в "Олів’є", щоб салат вийшов смачнішим: вся справа в одному інгредієнті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Шеф-кухар розповіла, як по-новому приготувати традиційну страву
Багато звичних нам салатів можна приготувати ще смачніше, якщо замінити деякі складові. Наприклад, є рецепт індички під шубою, а не оселедця. А традиційний інгредієнт для салату "Олів’є" – горошок – необов’язково має бути консервованим.
Рецептом "Олів’є" по-новому поділилася шеф-кухарка Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. За її словами, ідеально вписується у страву свіжоморожений горошок, доведений до смаку певним способом. Такий варіант салату вам точно припаде до смаку.
Рецепт салату "Олів’є"
Складові:
- М’ясо (2 види курки) – 600 г
- Картопля — 500 г
- Морква – 200 г
- Яйця – 5 шт.
- Горошок свіжоморожений – 250 г
- Огірки солоні – 200 г
- Огірок свіжий – 1 шт. середній
- Цибуля зелена — 5 пагонів
- Цибуля кримська або ріпчаста — половина 1 шт.
- Майонез (можна домашній) – 5 ст. л.
- Гірчиця зернова – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:⠀
- Картоплю, моркву та яйця відварюємо і ріжемо кубиком. Туди ж нарізаємо огірки.
- Ріжемо кубиком копчену курку (грудинку чи ніжки) і відварене зі спеціями куряче м’ясо. Додаємо до овочів.⠀
- Горошок бланшуємо 2 хвилини в окропі й одразу кладемо в холодну воду, щоб залишився колір.
- Цибулю ріжемо дрібно.⠀
- Соус – змішуємо всі складові (гірчицю, олію, майонез). Перемазуємо всі інгредієнти.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати легкий та корисний салат всього із двох продуктів.