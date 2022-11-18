Коли часу в обріз: швидкий рецепт маринованих грибів, які можна їсти вже за пів години
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Рецепт для тих, хто любить грибочки, але не хоче довго їх маринувати
Любителям маринованих грибочків присвячується найпростіший рецепт маринаду, завдяки якому ви насолоджуватиметеся улюбленою стравою вже через пів години. А для тих, хто не поспішає, ми раніше ділилися рецептом консервованих грибів на зиму, в якому немає надлишкових інгредієнтів та "агресивних" спецій.
Як приготувати найсмачніші мариновані грибочки всього за 30 хвилин розповідає портал prostoway. Обов’язково спробуйте цей рецепт – просто пальчики оближеш.
Мариновані гриби: рецепт
Інгредієнти:
- 500 г грибочків,
- 100 мл рафінованої олії,
- 2 ст. соєвого соусу,
- 1 ст. лимонного соку.
Спосіб приготування:
- Помийте гриби, наріжте так, як вам подобається. Залийте потрібними інгредієнтами і ретельно перемішайте. За бажанням можна додати свіжу зелень та дрібно нарізаний часник. Дайте настоятися їм 30 хвилин і можна ставити на стіл. Ось і весь рецепт!
- Перед вживанням можна додати трохи цибулі, а для більшої кислинки додати ще сік лимона чи апельсина.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних груздів на зиму. А також ми писали, як приготувати ситну солянку в банках.