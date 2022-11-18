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Коли часу в обріз: швидкий рецепт маринованих грибів, які можна їсти вже за пів години

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт найсмачніших маринованих грибочків
Рецепт найсмачніших маринованих грибочків. Фото pexels.com

Рецепт для тих, хто любить грибочки, але не хоче довго їх маринувати

Любителям маринованих грибочків присвячується найпростіший рецепт маринаду, завдяки якому ви насолоджуватиметеся улюбленою стравою вже через пів години. А для тих, хто не поспішає, ми раніше ділилися рецептом консервованих грибів на зиму, в якому немає надлишкових інгредієнтів та "агресивних" спецій.

Як приготувати найсмачніші мариновані грибочки всього за 30 хвилин розповідає портал prostoway. Обов’язково спробуйте цей рецепт – просто пальчики оближеш.

Мариновані гриби: рецепт

Інгредієнти:

  • 500 г грибочків,
  • 100 мл рафінованої олії,
  • 2 ст. соєвого соусу,
  • 1 ст. лимонного соку.

Спосіб приготування:

  1. Помийте гриби, наріжте так, як вам подобається. Залийте потрібними інгредієнтами і ретельно перемішайте. За бажанням можна додати свіжу зелень та дрібно нарізаний часник. Дайте настоятися їм 30 хвилин і можна ставити на стіл. Ось і весь рецепт!
  2. Перед вживанням можна додати трохи цибулі, а для більшої кислинки додати ще сік лимона чи апельсина.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних груздів на зиму. А також ми писали, як приготувати ситну солянку в банках.

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#Рецепт #Гриби