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Як приготувати тонкі, як мереживо, млинці, щоб вони незмінно були вдалими: рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати млинці з дірочками - простий рецепт
Як приготувати млинці з дірочками - простий рецепт. Фото pixabay.com

Секрет приготування страви у дотриманні кількох правил

Смачні млинці приготувати не важко навіть дитині, але як зробити їх тонкими, ніжними і мереживними? Так приготувати страву нерідко не вдається навіть досвідченій господині.

Потрібно дотримуватися кількох важливих моментів, пише vazhnoznat, — це якість інгредієнтів (яйця повинні бути свіжими, молоко або кефір підігрітими). Потрібно просівати борошно через сито за годину до приготування, а в тісто для млинців обов’язково додавати окріп.

Як приготувати млинці з дірочками

Інгредієнти:

  • 350 мл молока
  • 150 мл окропу
  • 2 яйця
  • 25 г цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 25 г олії
  • 200 г борошна

Приготування:

  1. Спочатку просіюємо борошно. Додаємо до нього сіль, цукор та перемішуємо. Вбиваємо 2 яйця і злегка перемішуємо вінчиком. Поступово вливаємо молоко тонким струмінцем, не перестаючи помішувати, щоб не утворилися грудочки.
  2. Консистенцію тіста коригуємо окропом. Тісто в результаті має вийти досить рідким. В кінці додаємо олію і перемішуємо. Залишаємо тісто на 20-30 хвилин, а потім випікаємо млинці.
  3. Сковороду злегка змащуємо олією. Тісто виливаємо на добре розігріту сковороду. Поступово розподіляємо його по всьому діаметру. Випікаємо близько 15 секунд, а потім перевертаємо млинець на інший бік. Робимо це доти, доки не закінчиться все тісто.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати картопляні млинці з м’ясною начинкою, традиційні в Литві під назвою "жемайчю блінай".

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#Рецепти #Млинці