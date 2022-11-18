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Як правильно запекти гомілки, щоб вийшли з апетитною хрусткою скоринкою: неймовірно простий рецепт (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як правильно запекти м'які гомілки з хрусткою скоринкою
Як правильно запекти м'які гомілки з хрусткою скоринкою. Фото 24tv.ua

Фудблогерка поділилась рецептом маринаду

У листопаді ціни на курячі гомілки дещо знизились, тому чим це не привід їх приготувати і насолодитись стравою в один із холодних осінніх вечорів.

Щоб м'ясо було м'яким та соковитим, а також із хрусткою скоринкою, важливо його добре замаринувати. Рецептом приготування курячих гомілок поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Час приготування від 1 години (від 30 хв маринування і 20-25 хв приготування).

В чому замаринувати курячі гомілки

Інгредієнти на 1 кг гомілок:

Для маринаду:

  • 1/2 ч.л. карі (ніжний)
  • 1 ч.л. паприки
  • 1/3 ч.л. солі
  • 2 ст.л. соєвого соусу
  • 2-3 ст.л. олії
  • 2,5 ст.л. соусу унагі чи теріякі
  • 2 натертих зубчики часнику

Приготування:

  1. Додаємо до гомілок всі інгредієнти маринаду, добре їх перемішуємо і залишаємо маринуватись від 30 хвилин до декількох годин в холодильнику.
  2. Викладаємо гомілки у форму та запікайте до готовності.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати індичку з помідорами в духовці. Виходить ніжне та не сухе м’ясо.

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#Рецепти #Маринади #Курячі гомілки