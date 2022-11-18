Як правильно запекти гомілки, щоб вийшли з апетитною хрусткою скоринкою: неймовірно простий рецепт (відео)

Фудблогерка поділилась рецептом маринаду

У листопаді ціни на курячі гомілки дещо знизились, тому чим це не привід їх приготувати і насолодитись стравою в один із холодних осінніх вечорів.

Щоб м'ясо було м'яким та соковитим, а також із хрусткою скоринкою, важливо його добре замаринувати. Рецептом приготування курячих гомілок поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Час приготування від 1 години (від 30 хв маринування і 20-25 хв приготування).

В чому замаринувати курячі гомілки

Інгредієнти на 1 кг гомілок:

Для маринаду:

1/2 ч.л. карі (ніжний)

1 ч.л. паприки

1/3 ч.л. солі

2 ст.л. соєвого соусу

2-3 ст.л. олії

2,5 ст.л. соусу унагі чи теріякі

2 натертих зубчики часнику

Приготування:

Додаємо до гомілок всі інгредієнти маринаду, добре їх перемішуємо і залишаємо маринуватись від 30 хвилин до декількох годин в холодильнику. Викладаємо гомілки у форму та запікайте до готовності.

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