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Таких у магазині не купиш: рецепт найсмачніших домашніх сочників із сиром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Домашні сочники з сиром — рецепт
Домашні сочники з сиром — рецепт. Фото instagram.com/katya_kulinariya/

Жодних дріжджів у рецепті.

Що може бути смачніше за домашню випічку? Та нічого! Ніякі магазинні пончики, пряники, булочки та пиріжки не зрівняються з десертами, які приготовані своїми руками. Раніше ми розповідали, як приготувати м’які, як пух, булочки, а тепер ділимося рецептом пишних сочників.

Рецептом домашніх сочників з ніжного тіста з повітряною начинкою сиру поділилася кулінарний блогер katya_kulinariya у своєму блозі в Інстаграм. Блогерка запевняє, такої випічки в жодному магазині не купиш.

Домашні сочники з сиром: рецепт

Інгредієнти:

Для тесту:

  • Борошно пшеничне — 300 г
  • Олія вершкове — 125 г
  • Цукор — 75 г
  • Яйця курячі — 1 шт.
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Розпушувач — 1/2 ч. ложки
  • Сіль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

  • Сир — 300 г
  • Цукор — 60 г (або за смаком)
  • Жовток — 1 шт.
  • Борошно пшеничне — 1-1,5 ст. ложки
  • Цукор ванільний — 1/2 ч. ложки
  • Жовток — 1 шт.
  • Вода — 1 ч. ложки

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуйте тісто. Для цього змішайте борошно з розпушувачем. М’яке вершкове масло розітріть із цукром.
  2. До масляної суміші додайте яйце, сіль, сметану та перемішайте міксером до однорідного стану.
  3. Додамо відразу все борошно і швидко замісіть ніжне однорідне тісто. Заберіть його в холодильник на 30 хвилин.
  4. Для начинки сиру змішайте всі інгредієнти і ретельно розітріть вилкою. (Блендер краще не використовувати, щоб не "розріджувати" начинку.)
  5. Тісто поділіть на 4 частини та кожну розкотіть у пласт. Кулінарним кільцем або кухлем виріжте заготовки для сочників.
  6. На половину тесту викладіть начинку та накрийте другою половиною. Куточки скріпіть між собою.
  7. Сочники складіть на лист, накритий пергаментом, і змажемо жовтком з додаванням 1 ч. ложки води.
  8. Випікайте в духовці, розігрітій до 200 ° С, 25-30 хвилин. Через 15 хвилин температуру зменште до 180°С. Готові сочники з сиром посипте цукровою пудрою.

Раніше український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.

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#Рецепт #Випічка