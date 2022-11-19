Таких у магазині не купиш: рецепт найсмачніших домашніх сочників із сиром

Жодних дріжджів у рецепті.

Що може бути смачніше за домашню випічку? Та нічого! Ніякі магазинні пончики, пряники, булочки та пиріжки не зрівняються з десертами, які приготовані своїми руками. Раніше ми розповідали, як приготувати м’які, як пух, булочки, а тепер ділимося рецептом пишних сочників.

Рецептом домашніх сочників з ніжного тіста з повітряною начинкою сиру поділилася кулінарний блогер katya_kulinariya у своєму блозі в Інстаграм. Блогерка запевняє, такої випічки в жодному магазині не купиш.

Домашні сочники з сиром: рецепт

Інгредієнти:

Для тесту:

Борошно пшеничне — 300 г

Олія вершкове — 125 г

Цукор — 75 г

Яйця курячі — 1 шт.

Сметана – 2 ст. ложки

Розпушувач — 1/2 ч. ложки

Сіль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

Сир — 300 г

Цукор — 60 г (або за смаком)

Жовток — 1 шт.

Борошно пшеничне — 1-1,5 ст. ложки

Цукор ванільний — 1/2 ч. ложки

Жовток — 1 шт.

Вода — 1 ч. ложки

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте тісто. Для цього змішайте борошно з розпушувачем. М’яке вершкове масло розітріть із цукром. До масляної суміші додайте яйце, сіль, сметану та перемішайте міксером до однорідного стану. Додамо відразу все борошно і швидко замісіть ніжне однорідне тісто. Заберіть його в холодильник на 30 хвилин. Для начинки сиру змішайте всі інгредієнти і ретельно розітріть вилкою. (Блендер краще не використовувати, щоб не "розріджувати" начинку.) Тісто поділіть на 4 частини та кожну розкотіть у пласт. Кулінарним кільцем або кухлем виріжте заготовки для сочників. На половину тесту викладіть начинку та накрийте другою половиною. Куточки скріпіть між собою. Сочники складіть на лист, накритий пергаментом, і змажемо жовтком з додаванням 1 ч. ложки води. Випікайте в духовці, розігрітій до 200 ° С, 25-30 хвилин. Через 15 хвилин температуру зменште до 180°С. Готові сочники з сиром посипте цукровою пудрою.

Раніше український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.