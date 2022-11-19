Таких у магазині не купиш: рецепт найсмачніших домашніх сочників із сиром
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Жодних дріжджів у рецепті.
Що може бути смачніше за домашню випічку? Та нічого! Ніякі магазинні пончики, пряники, булочки та пиріжки не зрівняються з десертами, які приготовані своїми руками. Раніше ми розповідали, як приготувати м’які, як пух, булочки, а тепер ділимося рецептом пишних сочників.
Рецептом домашніх сочників з ніжного тіста з повітряною начинкою сиру поділилася кулінарний блогер katya_kulinariya у своєму блозі в Інстаграм. Блогерка запевняє, такої випічки в жодному магазині не купиш.
Домашні сочники з сиром: рецепт
Інгредієнти:
Для тесту:
- Борошно пшеничне — 300 г
- Олія вершкове — 125 г
- Цукор — 75 г
- Яйця курячі — 1 шт.
- Сметана – 2 ст. ложки
- Розпушувач — 1/2 ч. ложки
- Сіль — 1/3 ч. ложки
Для начинки:
- Сир — 300 г
- Цукор — 60 г (або за смаком)
- Жовток — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 1-1,5 ст. ложки
- Цукор ванільний — 1/2 ч. ложки
- Жовток — 1 шт.
- Вода — 1 ч. ложки
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуйте тісто. Для цього змішайте борошно з розпушувачем. М’яке вершкове масло розітріть із цукром.
- До масляної суміші додайте яйце, сіль, сметану та перемішайте міксером до однорідного стану.
- Додамо відразу все борошно і швидко замісіть ніжне однорідне тісто. Заберіть його в холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки сиру змішайте всі інгредієнти і ретельно розітріть вилкою. (Блендер краще не використовувати, щоб не "розріджувати" начинку.)
- Тісто поділіть на 4 частини та кожну розкотіть у пласт. Кулінарним кільцем або кухлем виріжте заготовки для сочників.
- На половину тесту викладіть начинку та накрийте другою половиною. Куточки скріпіть між собою.
- Сочники складіть на лист, накритий пергаментом, і змажемо жовтком з додаванням 1 ч. ложки води.
- Випікайте в духовці, розігрітій до 200 ° С, 25-30 хвилин. Через 15 хвилин температуру зменште до 180°С. Готові сочники з сиром посипте цукровою пудрою.
Раніше український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.