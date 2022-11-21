Багато начинки і мало тіста: смачні та ароматні рулетики з яблуками, які легко готуються (відео)

Така випічка підкорить гостей та ідеально доповнить чаювання

Яблука – доступний фрукт, який можна використовувати для приготування багатьох страв, а особливо всілякої випічки. Існує маса рецептів яблучного пирога, а ще цей фрукт чудово гармонує в пиріжках і пухких булочках. Є й класичний десерт – штрудель, який можна спростити та приготувати не менш чудові рулетики з яблуками.

Рецептом смачних та ароматних рулетиків з яблуками поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічка робиться досить просто, але приємно здивує текстурою. А найважливіше, що в цьому десерті начинки більше, ніж тіста!

Складові:

олія — 125 мл

вода гаряча – 125 мл

жовток – 2 шт.

борошно — 410-430 г

яблука – 1-1,2 кг (по 2 великі яблука на один рулет)

лимонний сік – 2 ст. л.

цукор – до смаку (приблизно 4 ст. л. на один рулет)

кориця

яйце для змащення

Спосіб приготування:

З’єднати олію, гарячу воду, жовтки та борошно. Вимішати 10 хвилин. Накрити рушником чи плівкою і залишити на півгодини. Яблука очистити від шкірки та порізати на кубики. Додати лимонний сік і перемішати. Тісто розділити на 4 рівні шматки. Кожен шмат дуже добре розкотити, щоб аж просвічувався. Краще розкачувати на силіконовому килимку. Викласти на один бік 1/4 всіх яблук, присипати цукром та корицею. Обережно згорнути у рулет. Так зробити 4 рулетики. Яйце збовтати з ложкою води чи молока і добре змастити рулетики. Відправити випікатися на 180 градусів на 50-55 хвилин. Дати охолонути, за бажанням присипати цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом американського сніданку — яблучних фриттерів.