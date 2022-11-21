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Приголомшливий зимовий салат із простих інгредієнтів: з’їдається за секунди (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Цей салат підійде навіть на святковий стіл
Цей салат підійде навіть на святковий стіл. Фото 1000.menu

Смак салату порадує новизною та пікантністю

Традиційні салати, як улюблений усіма "Олів’є", вимагають досить багато інгредієнтів. Тому якщо потрібно приготувати смачну страву з мінімуму продуктів, то є відмінний варіант. Салат із корейською морквою та кукурудзою можна навіть подавати на святковий стіл.

Рецептом смачного зимового салату поділився фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram. За словами кулінара, салат має особливий смак, адже в ньому поєднуються солодка кукурудза, ніжна морква по-корейськи та солоний сир.

Смачний і простий салат на Новий рік 2023

Складові:

  • Морква по-корейськи – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир "Коса" — 150 г
  • Кукурудза – 0,5 байт
  • Майонез
  • Оцет
  • Сіль, цукор, перець
  • Сушений часник
  • Приправа до корейської моркви
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Моркву можна використовувати готову або приготувати самостійно. Моркву натерти, додати сіль, цукор, перець, сушений часник, приправу до корейської моркви, олію (гарячу) і трохи оцту. Перемішати, пом’яти трохи і залишити маринуватися мінімум на одну годину.
  2. Додати порізані варені яйця, сир та кукурудзу, заправити майонезом.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним приголомшливим рецептом салату, який можна приготувати на Новий рік 2023.

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#Рецепт #Салат