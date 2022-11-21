Приголомшливий зимовий салат із простих інгредієнтів: з’їдається за секунди (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смак салату порадує новизною та пікантністю
Традиційні салати, як улюблений усіма "Олів’є", вимагають досить багато інгредієнтів. Тому якщо потрібно приготувати смачну страву з мінімуму продуктів, то є відмінний варіант. Салат із корейською морквою та кукурудзою можна навіть подавати на святковий стіл.
Рецептом смачного зимового салату поділився фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram. За словами кулінара, салат має особливий смак, адже в ньому поєднуються солодка кукурудза, ніжна морква по-корейськи та солоний сир.
Смачний і простий салат на Новий рік 2023
Складові:
- Морква по-корейськи – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Сир "Коса" — 150 г
- Кукурудза – 0,5 байт
- Майонез
- Оцет
- Сіль, цукор, перець
- Сушений часник
- Приправа до корейської моркви
- Олія
Спосіб приготування:
- Моркву можна використовувати готову або приготувати самостійно. Моркву натерти, додати сіль, цукор, перець, сушений часник, приправу до корейської моркви, олію (гарячу) і трохи оцту. Перемішати, пом’яти трохи і залишити маринуватися мінімум на одну годину.
- Додати порізані варені яйця, сир та кукурудзу, заправити майонезом.
Раніше "Телеграф" ділився ще одним приголомшливим рецептом салату, який можна приготувати на Новий рік 2023.