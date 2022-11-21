Приголомшливий зимовий салат із простих інгредієнтів: з’їдається за секунди (відео)

Смак салату порадує новизною та пікантністю

Традиційні салати, як улюблений усіма "Олів’є", вимагають досить багато інгредієнтів. Тому якщо потрібно приготувати смачну страву з мінімуму продуктів, то є відмінний варіант. Салат із корейською морквою та кукурудзою можна навіть подавати на святковий стіл.

Рецептом смачного зимового салату поділився фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram. За словами кулінара, салат має особливий смак, адже в ньому поєднуються солодка кукурудза, ніжна морква по-корейськи та солоний сир.

Смачний і простий салат на Новий рік 2023

Складові:

Морква по-корейськи – 200 г

Яйця – 2 шт.

Сир "Коса" — 150 г

Кукурудза – 0,5 байт

Майонез

Оцет

Сіль, цукор, перець

Сушений часник

Приправа до корейської моркви

Олія

Спосіб приготування:

Моркву можна використовувати готову або приготувати самостійно. Моркву натерти, додати сіль, цукор, перець, сушений часник, приправу до корейської моркви, олію (гарячу) і трохи оцту. Перемішати, пом’яти трохи і залишити маринуватися мінімум на одну годину. Додати порізані варені яйця, сир та кукурудзу, заправити майонезом.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним приголомшливим рецептом салату, який можна приготувати на Новий рік 2023.