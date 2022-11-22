Виходить смачніше, ніж "Шуба": дивовижний рецепт салату з оселедцем (відео)
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Такий салат підійде і для новорічного столу
Існує маса рецептів улюбленого всіма салату — "Оселедець під шубою". Але не менш смачна риба виходить і в іншій страві. Оселедець під білою периною можна подати навіть на святковий стіл, наприклад, на Різдво чи Новий рік.
Рецептом салату з оселедця під білою периною поділилася фудблогерка Катерина Кудляк у Instagram. Дуже смачний салат-закуска готується навіть простіше, ніж традиційна "Шуба", але за смаком не поступається.
Складові:
- 250-350 г слабосоленого оселедця
- 1 невелика цибуля порей
- 5 варених яєць
- 200 г твердого сиру
- майонез
- сіль
- перець
- зелень для декору
Спосіб приготування:
- На дно форми викладаємо нарізаний на шматочки оселедець, потім нарізану півкільцями тоненьку цибулю порей.
- Змащуємо майонезом і після цього посипаємо натертими на дрібній тертці яйцями, солимо, перчимо, змащуємо знову майонезом.
- Зверху щедро посипаємо натертим сиром.
- Прикрашаємо за бажанням.
Раніше "Телеграф" ми розповідали, що додати в "Олів’є", щоб було ще смачніше. А також ми ділилися рецептом індички під шубою, яку можна подати на новорічний вечір.