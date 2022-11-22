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Виходить смачніше, ніж "Шуба": дивовижний рецепт салату з оселедцем (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Нова варіація "Шуби"
Нова варіація "Шуби". Фото 1001receipt.net

Такий салат підійде і для новорічного столу

Існує маса рецептів улюбленого всіма салату — "Оселедець під шубою". Але не менш смачна риба виходить і в іншій страві. Оселедець під білою периною можна подати навіть на святковий стіл, наприклад, на Різдво чи Новий рік.

Рецептом салату з оселедця під білою периною поділилася фудблогерка Катерина Кудляк у Instagram. Дуже смачний салат-закуска готується навіть простіше, ніж традиційна "Шуба", але за смаком не поступається.

Складові:

  • 250-350 г слабосоленого оселедця
  • 1 невелика цибуля порей
  • 5 варених яєць
  • 200 г твердого сиру
  • майонез
  • сіль
  • перець
  • зелень для декору

Спосіб приготування:

  1. На дно форми викладаємо нарізаний на шматочки оселедець, потім нарізану півкільцями тоненьку цибулю порей.
  2. Змащуємо майонезом і після цього посипаємо натертими на дрібній тертці яйцями, солимо, перчимо, змащуємо знову майонезом.
  3. Зверху щедро посипаємо натертим сиром.
  4. Прикрашаємо за бажанням.

Раніше "Телеграф" ми розповідали, що додати в "Олів’є", щоб було ще смачніше. А також ми ділилися рецептом індички під шубою, яку можна подати на новорічний вечір.

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#Рецепт #Салат