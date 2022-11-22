Виходить смачніше, ніж "Шуба": дивовижний рецепт салату з оселедцем (відео)

Такий салат підійде і для новорічного столу

Існує маса рецептів улюбленого всіма салату — "Оселедець під шубою". Але не менш смачна риба виходить і в іншій страві. Оселедець під білою периною можна подати навіть на святковий стіл, наприклад, на Різдво чи Новий рік.

Рецептом салату з оселедця під білою периною поділилася фудблогерка Катерина Кудляк у Instagram. Дуже смачний салат-закуска готується навіть простіше, ніж традиційна "Шуба", але за смаком не поступається.

Складові:

250-350 г слабосоленого оселедця

1 невелика цибуля порей

5 варених яєць

200 г твердого сиру

майонез

сіль

перець

зелень для декору

Спосіб приготування:

На дно форми викладаємо нарізаний на шматочки оселедець, потім нарізану півкільцями тоненьку цибулю порей. Змащуємо майонезом і після цього посипаємо натертими на дрібній тертці яйцями, солимо, перчимо, змащуємо знову майонезом. Зверху щедро посипаємо натертим сиром. Прикрашаємо за бажанням.

Раніше "Телеграф" ми розповідали, що додати в "Олів’є", щоб було ще смачніше. А також ми ділилися рецептом індички під шубою, яку можна подати на новорічний вечір.