Як приготувати вінегрет, щоб смак був насиченішим: є один секрет

Навіть такий звичний салат можна зробити більш ситним та ароматним

Багато традиційних салатів можна приготувати трохи інакше, прибравши, додавши або замінивши деякі інгредієнти. Наприклад, дуже смачною виходить індичка під шубою, а не оселедець. Є свої хитрощі й у приготуванні простого та ситного салату вінегрету.

Рецептом вінегрету по-новому поділився фудблог filanna.cooking у Instagram. Головний секрет смачнішого салату — запікати овочі, а не варити. Завдяки такому способу приготування, за словами кулінара, овочі мають більш насичений смак.

Вінегрет по-новому: простий рецепт

Складові:

картопля

морква

червоний буряк

цибуля

солоний огірок

консервований горошок

Спосіб приготування:

Овочі добре промиваємо, трохи просушуємо та загортаємо кожен у фольгу. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці: картоплю і моркву 35-45 хвилин, а буряк від 50 хвилин до 1,5 години. Готові овочі повинні легко протикатися дерев’яною зубочисткою. Овочі охолоджуємо, чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо нарізані огірки, цибулю та горошок. Заправляємо улюбленою олією: соняшниковою, оливкою або лляною. Перемішуємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного салату — оселедець під білою периною. А також ми писали, який інгредієнт додати в "Олів’є", щоб вийшов ароматніший і соковитіший салат.