Як приготувати вінегрет, щоб смак був насиченішим: є один секрет
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Навіть такий звичний салат можна зробити більш ситним та ароматним
Багато традиційних салатів можна приготувати трохи інакше, прибравши, додавши або замінивши деякі інгредієнти. Наприклад, дуже смачною виходить індичка під шубою, а не оселедець. Є свої хитрощі й у приготуванні простого та ситного салату вінегрету.
Рецептом вінегрету по-новому поділився фудблог filanna.cooking у Instagram. Головний секрет смачнішого салату — запікати овочі, а не варити. Завдяки такому способу приготування, за словами кулінара, овочі мають більш насичений смак.
Вінегрет по-новому: простий рецепт
Складові:
- картопля
- морква
- червоний буряк
- цибуля
- солоний огірок
- консервований горошок
Спосіб приготування:
- Овочі добре промиваємо, трохи просушуємо та загортаємо кожен у фольгу.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці: картоплю і моркву 35-45 хвилин, а буряк від 50 хвилин до 1,5 години. Готові овочі повинні легко протикатися дерев’яною зубочисткою.
- Овочі охолоджуємо, чистимо і нарізаємо кубиками.
- Додаємо нарізані огірки, цибулю та горошок.
- Заправляємо улюбленою олією: соняшниковою, оливкою або лляною.
- Перемішуємо.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного салату — оселедець під білою периною. А також ми писали, який інгредієнт додати в "Олів’є", щоб вийшов ароматніший і соковитіший салат.