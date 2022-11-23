Без олії, яєць та молока: рецепт королівського десерту всього з двох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У холодну пору року так і тягне на солодке. Однак покупна випічка і солодощі досить дорогі, до того ж не завжди знаєш, з якісних продуктів вона зроблена. Добре, що існує безліч рецептів домашніх солодощів, які виходять бюджетними. Наприклад, ми вже ділилися з вами рецептом лимонного пирога лише на одному яйці. А тепер розповімо, як приготувати казково смачний шоколадний десерт лише з двох інгредієнтів.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Бананово-шоколадний десерт: рецепт
Складові:
- Банани – 300 г
- Шоколад – 200 г
Спосіб приготування:
1. Розтопити шоколад будь-яким зручним способом. Можна використати водяну лазню.
2. Подрібнити банани за допомогою блендера чи виделки.
3. Змішати банани із розтопленим шоколадом. Вистелити форму пергаментом чи харчовою плівкою.
4. Поставити десерт у холодильник на 2-3 години до застигання.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт тертого пирога, який готували наші бабусі. Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.