Ідеальна закуска до застілля: рецепт приголомшливої квашеної капусти, яка тане в роті

Вся справа у "секретному" інгредієнті

Квашена капуста — це ідеальна закуска до столу, адже вона підходить практично до будь-якої страви. Також це непогана начинка для пирогів та пиріжків. Тому закрити баночку соковитої капустки зайвим не буде.

Варто відзначити, що страву часто готують із журавлиною, про що ми писали раніше. Це потрібно для того, щоб зробити капустяний салат ще смачнішим і кориснішим, пише портал "Смачно+". А щоб зробити страву максимально корисною – додайте до неї ще й горобину.

Квашена капуста з горобиною: рецепт

Інгредієнти:

свіжа капуста, 3 кг;

морква, 3 шт.;

горобина, 150 г;

журавлина, 150 г;

зелене яблуко, 2 шт.;

сіль, 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту, моркву натріть на великій тертці. Змішайте все та посоліть. Яблука наріжте невеликими часточками. Перекладіть усі овочі в місткість і утрамбуйте. Зверху додайте шар журавлини, горобини та яблук. Накрийте все тарілкою, зверху покладіть щось важке і залиште капусту бродити. Іноді протикайте салат ножем до дна, щоб у результаті закуска не вийшла гіркою. Через три дні розкладете салат по банках, залийте розсолом і приберіть у холодильник.

Також "Телеграф" ділився дуже легким рецептом маринованої капусти на зиму. А ще ми писали, як без клопоту і смачно закрити перці.