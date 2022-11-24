Рецепт найсоковитіших домашніх котлет: смачніше ви не куштували

Таких котлет ви ще не куштували

В умовах війни необхідно вміти приготувати страви з простих і доступних інгредієнтів. Для ситного обіду завжди до місця припадуть котлети, адже у фарш можна додати дешевші інгредієнти, щоб їх вийшло більше.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Складові:

М’ясо – 1 кг

Цибуля – 1 шт.

Хліб або батон – 200 г

Молоко – 250 мл

Вода – 200 мл

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

1. Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

2. Перемолоти м’ясо, цибулю та хліб на м’ясорубці.

3. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

4. Добре перемішати фарш до однорідності.

5. Влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.

6. Поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.

7. Сформувати котлети, обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

8. Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, скласти котлети у форму і поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Або скласти в каструлю, налити трохи води та згасити на плиті 10 хвилин.

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