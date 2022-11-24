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Тане в роті: рецепт найсмачнішого домашнього зефіру з усього 3 інгредієнтів (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Маршмеллоу – улюблена багатьма смачність
Маршмеллоу – улюблена багатьма смачність. Фото pinterest.com

Такий зефір можна їсти окремо або додавати до різних десертів та напоїв

Багато наших улюблених солодощів ми звикли купувати в магазині, хоча їх досить просто приготувати в домашніх умовах. Наприклад, смачнішим за магазинну виходить домашнє згущене молоко. Зефір і маршмеллоу теж легко готується своїми руками.

Рецептом зефіру поділилася фудблогерка Юлія Віліч у Instagram. Зефір виходить дуже ніжним, смачним і буквально тане у роті. Хоча для приготування знадобиться зовсім небагато продуктів.

Як приготувати зефір у домашніх умовах

Інгредієнти :

  • 140 г смородини пюре (250 г смородини або інших ягід пробити блендером, додати 2 ст. л води і нагріти, перетерти через сито).
  • 14 г желатину + 60 мл води кімнатної температури
  • 230 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Форму краще брати невелику прямокутну. Змащуємо її олією без запаху і застилаємо харчовою плівкою. Харчову плівку також змащуємо олією, щоб маса, яку ми готуватимемо, до неї не прилипла.
  2. У каструлю поміщаємо пюре та цукор. Ставимо на маленький вогонь. Чекаємо, доки весь цукор розчиниться. Щойно маса почне закипати, знімаємо з вогню. Переливаємо в глибоку ємність та додаємо замочений желатин.
  3. Швидко перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився, а маса залишалася гарячою. Відразу збиваємо на високих оборотах міксера до утворення пишної маси, яка повинна посвітлішати і добре чіплятися за віночок.
  4. Перекладаємо масу у підготовлену форму. Рівняємо лопаткою, трохи можна потрясти, постукати по дну. Зверху закриваємо харчовою плівкою, змащеною олією. Ставимо в холодильник щонайменше на 6 годин.
  5. Знімаємо плівку та викладаємо десерт на поверхню, присипану кукурудзяним крохмалем та пудрою (співвідношення 1:1). Верх, низ, боки: все присипаємо сипучою сумішшю. Нарізаємо на брусочки чи кубики.
  6. Для того, щоб зефір довше зберігався, тримайте його в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дивовижної домашньої "Нутелли". А також ми писали, як приготувати чудовий десерт без масла, яєць та молока.

Теги:
#Рецепт #Зефір #Маршмеллоу