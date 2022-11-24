Тане в роті: рецепт найсмачнішого домашнього зефіру з усього 3 інгредієнтів (відео)

Такий зефір можна їсти окремо або додавати до різних десертів та напоїв

Багато наших улюблених солодощів ми звикли купувати в магазині, хоча їх досить просто приготувати в домашніх умовах. Наприклад, смачнішим за магазинну виходить домашнє згущене молоко. Зефір і маршмеллоу теж легко готується своїми руками.

Рецептом зефіру поділилася фудблогерка Юлія Віліч у Instagram. Зефір виходить дуже ніжним, смачним і буквально тане у роті. Хоча для приготування знадобиться зовсім небагато продуктів.

Як приготувати зефір у домашніх умовах

Інгредієнти :

140 г смородини пюре (250 г смородини або інших ягід пробити блендером, додати 2 ст. л води і нагріти, перетерти через сито).

14 г желатину + 60 мл води кімнатної температури

230 г цукру

Спосіб приготування:

Форму краще брати невелику прямокутну. Змащуємо її олією без запаху і застилаємо харчовою плівкою. Харчову плівку також змащуємо олією, щоб маса, яку ми готуватимемо, до неї не прилипла. У каструлю поміщаємо пюре та цукор. Ставимо на маленький вогонь. Чекаємо, доки весь цукор розчиниться. Щойно маса почне закипати, знімаємо з вогню. Переливаємо в глибоку ємність та додаємо замочений желатин. Швидко перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився, а маса залишалася гарячою. Відразу збиваємо на високих оборотах міксера до утворення пишної маси, яка повинна посвітлішати і добре чіплятися за віночок. Перекладаємо масу у підготовлену форму. Рівняємо лопаткою, трохи можна потрясти, постукати по дну. Зверху закриваємо харчовою плівкою, змащеною олією. Ставимо в холодильник щонайменше на 6 годин. Знімаємо плівку та викладаємо десерт на поверхню, присипану кукурудзяним крохмалем та пудрою (співвідношення 1:1). Верх, низ, боки: все присипаємо сипучою сумішшю. Нарізаємо на брусочки чи кубики. Для того, щоб зефір довше зберігався, тримайте його в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дивовижної домашньої "Нутелли". А також ми писали, як приготувати чудовий десерт без масла, яєць та молока.