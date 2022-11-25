Як приготувати найсмачніші чебуреки за 10 хвилин без замісу тіста: найпростіший рецепт

Простіше чебуреки ви ще не готували

Іноді так хочеться побалувати себе найсмачнішими чебуреками, але так не хочеться витрачати час на виміс та ліплення тіста. Якщо вам все-таки хочеться приготувати щось смачненьке з фаршу, а класичні котлети набридли, спробуйте цей найпростіший рецепт чебуреків без замісу тіста.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Складові:

Фарш яловичий — 250-300 г

Кінза – невеликий пучок

Цибуля – 1 шт.

Лаваш — 5-6 круглих коржів

Сир – 100 г

Вершкове масло – 20 г

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу. Додати сіль та чорний перець за смаком.

2. Змочити лаваш у воді. Викласти фарш одну половину. Посипати сиром.

3. Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

4. Змастити вершковим маслом.

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