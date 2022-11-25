Як приготувати найсмачніші чебуреки за 10 хвилин без замісу тіста: найпростіший рецепт
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Простіше чебуреки ви ще не готували
Іноді так хочеться побалувати себе найсмачнішими чебуреками, але так не хочеться витрачати час на виміс та ліплення тіста. Якщо вам все-таки хочеться приготувати щось смачненьке з фаршу, а класичні котлети набридли, спробуйте цей найпростіший рецепт чебуреків без замісу тіста.
Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Складові:
- Фарш яловичий — 250-300 г
- Кінза – невеликий пучок
- Цибуля – 1 шт.
- Лаваш — 5-6 круглих коржів
- Сир – 100 г
- Вершкове масло – 20 г
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування:
1. Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу. Додати сіль та чорний перець за смаком.
2. Змочити лаваш у воді. Викласти фарш одну половину. Посипати сиром.
3. Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.
4. Змастити вершковим маслом.
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