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Як приготувати найсмачніші чебуреки за 10 хвилин без замісу тіста: найпростіший рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Чебуреки виходять дуже соковитими Новина оновлена 25 листопада 2022, 14:39
Чебуреки виходять дуже соковитими. Фото foodee.top

Простіше чебуреки ви ще не готували

Іноді так хочеться побалувати себе найсмачнішими чебуреками, але так не хочеться витрачати час на виміс та ліплення тіста. Якщо вам все-таки хочеться приготувати щось смачненьке з фаршу, а класичні котлети набридли, спробуйте цей найпростіший рецепт чебуреків без замісу тіста.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Складові:

  • Фарш яловичий — 250-300 г
  • Кінза – невеликий пучок
  • Цибуля – 1 шт.
  • Лаваш — 5-6 круглих коржів
  • Сир – 100 г
  • Вершкове масло – 20 г
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати цибулю та кінзу. Додати до фаршу. Додати сіль та чорний перець за смаком.

2. Змочити лаваш у воді. Викласти фарш одну половину. Посипати сиром.

3. Смажити на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

4. Змастити вершковим маслом.

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