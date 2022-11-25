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Відмінна заготівля із сала на зиму: може зберігатися навіть за кімнатної температури (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Сало — топова заготівля до сезону холодів Новина оновлена 25 листопада 2022, 21:47
Сало — топова заготівля до сезону холодів. Фото 1000.menu

Таке сало готується просто, а з’їдається за лічені хвилини

Є багато рецептів приготування сала на зиму. Його можна замаринувати зі спеціями або традиційно засолити. Сало може бути чудовою закускою, яку навіть подають на святковий стіл. Потрібно хоч раз у житті спробувати самостійно приготувати цей делікатес української кухні.

Рецептом закусочного маринованого сала на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Воно виходить смачним і в міру жирним. Таке сало добре зберігається за кімнатної температури.

Рецепт маринованого сала

Складові:

  • Сало
  • Часник
  • Сіль
  • Зерна гірчиці
  • Лавровий лист
  • Гвоздика

Спосіб приготування:

  1. Сало завтовшки приблизно 2,5-4 см нарізаємо брусочками на висоту банки. Накладаємо порізане сало в чисті банки (не надто щільно).
  2. У кожну банку додаємо шматочок лаврового листа, 1 гвоздику, 10-15 зерен гірчиці, 4-5 зубків часнику.
  3. Для приготування маринаду беремо 1 літр води та 2 неповні стоси-стограмівки солі (140-150 г).
  4. Заливаємо гарячим маринадом банки та стерилізуємо дві години.

Раніше "Телеграф" писав, який розсіл зробить сало ідеальним для засолювання на зиму. А також ми розповідали, як без зайвого клопоту закрити на зиму чудовий паштет з печінки.

Теги:
#Рецепт #Сало #Консервація