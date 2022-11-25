Відмінна заготівля із сала на зиму: може зберігатися навіть за кімнатної температури (відео)
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Таке сало готується просто, а з’їдається за лічені хвилини
Є багато рецептів приготування сала на зиму. Його можна замаринувати зі спеціями або традиційно засолити. Сало може бути чудовою закускою, яку навіть подають на святковий стіл. Потрібно хоч раз у житті спробувати самостійно приготувати цей делікатес української кухні.
Рецептом закусочного маринованого сала на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Воно виходить смачним і в міру жирним. Таке сало добре зберігається за кімнатної температури.
Рецепт маринованого сала
Складові:
- Сало
- Часник
- Сіль
- Зерна гірчиці
- Лавровий лист
- Гвоздика
Спосіб приготування:
- Сало завтовшки приблизно 2,5-4 см нарізаємо брусочками на висоту банки. Накладаємо порізане сало в чисті банки (не надто щільно).
- У кожну банку додаємо шматочок лаврового листа, 1 гвоздику, 10-15 зерен гірчиці, 4-5 зубків часнику.
- Для приготування маринаду беремо 1 літр води та 2 неповні стоси-стограмівки солі (140-150 г).
- Заливаємо гарячим маринадом банки та стерилізуємо дві години.
Раніше "Телеграф" писав, який розсіл зробить сало ідеальним для засолювання на зиму. А також ми розповідали, як без зайвого клопоту закрити на зиму чудовий паштет з печінки.