Приголомшлива закуска до новорічного столу: рецепт рулетиків із червоної риби

Готується так само бістро, як і з’їдається

До Нового року ще трохи більше ніж місяць, проте планувати його ніхто не забороняв розпочинати планувати вже зараз. Як мінімум можна починати шукати смачні рецепти страв, якими ви дивуватимете своїх домашніх чи гостей. Наприклад, можете приготувати Олів’є "по-новому", або приготувати незвичайні закуски з червоної риби, про які ми розповімо далі.

Рецептом закуски з лаваша та червоної риби поділилася у своєму блозі в Інстаграм фуд-блогер chudoolly. Страва готується досить швидко та просто.

Інгредієнти:

Лаваш 1 шт

Сирний сир 150 гр

Форель або сьомга слабосолона 200гр

Свіжий огірок невеликий

Яйця 2 шт

Спосіб приготування:

Огірок поріжте тонкою соломкою, посоліть і відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Це потрібно для того, щоб лаваш не розм'як. Змастіть лаваш сирним сиром. Покладіть рядами огірок, порізані яйця та рибу. Поверніть все в рулет і приберіть в холодильник на годину, щоб він просочився. Для найкращого ефекту можна і на ніч.

Урізноманітнити класичний салат "Олів’є" можна і ще одним інгредієнтом. Рецептом блюда з яблуком "Телеграф" ділився у попередньому матеріалі.