Рус

Рецепт зігрівального глінтвейну: секретний інгредієнт зробить напій смачнішим (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
896
Глінтвейн – найкращий напій у холодну пору року Новина оновлена 27 листопада 2022, 14:07
Глінтвейн – найкращий напій у холодну пору року. Фото gotovimop.com

Найсмачніший гарячий коктейль легко зробити самому

Глінтвейн — популярний напій в холодну пору року, смачний і зігрівальний. Без зайвих зусиль просто приготувати його в домашніх умовах. Вийде не гірше, ніж у якомусь кафе.

Рецептом глінтвейну поділилася фудблогерка zolanna03 в Instagram. Ви зможете з легкістю зробити насичений та неймовірно ароматний напій. А щоб коктейль був ще смачнішим, додайте туди нетрадиційний інгредієнт – грушу. Фрукт додасть приємного солодкуватого присмаку.

Рецепт глінтвейну з грушею

Складові:

  • вино напівсолодке чи солодке
  • вода – 100 мл
  • апельсин — 4-5 кружечки
  • палички кориці – 3 шт.
  • цукор – 2 ст. ложки
  • гвоздика – 5 бутонів
  • мускатний горіх
  • кардамон — 3 зернятки
  • бадьян – 4 шт.
  • груша — 3 скибочки

Спосіб приготування:

  1. У сотейник висипаємо спеції.
  2. Натираємо мускатний горіх.
  3. Вливаємо воду.
  4. Додаємо цукор. Все перемішуємо.
  5. Вливаємо вино.
  6. Додаємо палички кориці, апельсин, грушу.
  7. Варимо на повільному вогні до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами гарячих напоїв, які зігріють душу та тіло взимку. Спробуйте приготувати гарячий шоколад, яблучний безалкогольний сидр або виноградний глінтвейн.

Теги:
#Рецепт #Глінтвейн