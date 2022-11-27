Рецепт зігрівального глінтвейну: секретний інгредієнт зробить напій смачнішим (відео)

Найсмачніший гарячий коктейль легко зробити самому

Глінтвейн — популярний напій в холодну пору року, смачний і зігрівальний. Без зайвих зусиль просто приготувати його в домашніх умовах. Вийде не гірше, ніж у якомусь кафе.

Рецептом глінтвейну поділилася фудблогерка zolanna03 в Instagram. Ви зможете з легкістю зробити насичений та неймовірно ароматний напій. А щоб коктейль був ще смачнішим, додайте туди нетрадиційний інгредієнт – грушу. Фрукт додасть приємного солодкуватого присмаку.

Рецепт глінтвейну з грушею

Складові:

вино напівсолодке чи солодке

вода – 100 мл

апельсин — 4-5 кружечки

палички кориці – 3 шт.

цукор – 2 ст. ложки

гвоздика – 5 бутонів

мускатний горіх

кардамон — 3 зернятки

бадьян – 4 шт.

груша — 3 скибочки

Спосіб приготування:

У сотейник висипаємо спеції. Натираємо мускатний горіх. Вливаємо воду. Додаємо цукор. Все перемішуємо. Вливаємо вино. Додаємо палички кориці, апельсин, грушу. Варимо на повільному вогні до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами гарячих напоїв, які зігріють душу та тіло взимку. Спробуйте приготувати гарячий шоколад, яблучний безалкогольний сидр або виноградний глінтвейн.