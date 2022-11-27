Рецепт зігрівального глінтвейну: секретний інгредієнт зробить напій смачнішим (відео)
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Найсмачніший гарячий коктейль легко зробити самому
Глінтвейн — популярний напій в холодну пору року, смачний і зігрівальний. Без зайвих зусиль просто приготувати його в домашніх умовах. Вийде не гірше, ніж у якомусь кафе.
Рецептом глінтвейну поділилася фудблогерка zolanna03 в Instagram. Ви зможете з легкістю зробити насичений та неймовірно ароматний напій. А щоб коктейль був ще смачнішим, додайте туди нетрадиційний інгредієнт – грушу. Фрукт додасть приємного солодкуватого присмаку.
Рецепт глінтвейну з грушею
Складові:
- вино напівсолодке чи солодке
- вода – 100 мл
- апельсин — 4-5 кружечки
- палички кориці – 3 шт.
- цукор – 2 ст. ложки
- гвоздика – 5 бутонів
- мускатний горіх
- кардамон — 3 зернятки
- бадьян – 4 шт.
- груша — 3 скибочки
Спосіб приготування:
- У сотейник висипаємо спеції.
- Натираємо мускатний горіх.
- Вливаємо воду.
- Додаємо цукор. Все перемішуємо.
- Вливаємо вино.
- Додаємо палички кориці, апельсин, грушу.
- Варимо на повільному вогні до готовності.
Раніше "Телеграф" ділився іншими цікавими рецептами гарячих напоїв, які зігріють душу та тіло взимку. Спробуйте приготувати гарячий шоколад, яблучний безалкогольний сидр або виноградний глінтвейн.